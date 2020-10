Chưa có tài liệu chứng minh lộ thông tin để Đường 'Nhuệ' bỏ trốn

Bộ Công an khẳng định, quá trình thực hiện các hoạt động tố tụng chưa có tài liệu chứng minh việc lộ lọt thông tin dẫn đến Nguyễn Xuân Đường bỏ trốn sau khi có quyết định khởi tố.

Cử tri một số tỉnh lo lắng trước tình hình tội phạm cho vay lãi nặng, băng nhóm xã hội đen, điển hình là băng nhóm Đường "Nhuệ" ở Thái Bình hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri đề nghị Bộ Công an mở rộng điều tra, làm rõ có hay không việc để lộ thông tin khi Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") bỏ trốn ngay khi có quyết định khởi tố bị can.

Cử tri cũng đề nghị xử lý nghiêm những hành vi câu kết, bao che của các cá nhân có thẩm quyền.

Về việc này, Bộ Công an cho biết, đã chỉ đạo cơ quan thanh tra, làm rõ. "Quá trình tiến hành các hoạt động tố tụng chưa có tài liệu chứng minh việc lộ lọt thông tin dẫn đến Nguyễn Xuân Đường bỏ trốn ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can", Bộ Công an khẳng định.

Chưa có tài liệu chứng minh lộ lọt thông tin để Đường "Nhuệ” bỏ trốn.

Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp, hướng dẫn Công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Đường "Nhuệ” và các cá nhân có liên quan; làm rõ và đề nghị xử lý cá nhân, tổ chức liên quan câu kết, bao che cho các trường hợp vi phạm (nếu có); kịp thời cung cấp thông tin để cử tri theo dõi, giám sát.

Cùng với vụ việc trên, cử tri cũng đề nghị điều tra, xử lý tình trạng “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp và doanh nghiệp sử dụng “xã hội đen”.

Chia sẻ về những lo lắng, băn khoăn của cử tri và nhân dân, Bộ Công an cho biết, thời gian qua đã phát hiện, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi này.

Từ năm 2010, Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo, triển khai các đợt cao điểm tấn công, truy quét. Kết quả, trung bình hàng năm triệt phá trên 2.000 băng ổ nhóm tội phạm các loại.

Bộ Công an cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo công an các địa phương tăng cường rà soát, điều tra, xử lý nghiêm các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức.