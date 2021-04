Chùa Cầu độc đáo ở Hội An bắc qua sông nào?

Câu 1: Chùa Cầu thuộc tỉnh nào? Quảng Nam

Quảng Ngãi

Bình Định

Bình Thuận Chùa Cầu là một trong những công trình biểu tượng của thành phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay. Ngày nay, công trình này không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, Chùa Cầu còn là nơi rất thu hút khách du lịch của thành phố Hội An. Du khách thập phương mỗi khi tới Hội An, thường ghé thăm Chùa Cầu. Ảnh: Thanh Đức.