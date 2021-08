Chủ vườn lan trăm tỷ bị bắt trong vụ buôn lậu than

Bùi Hữu Thanh, một trong 12 bị can, là chủ vườn lan var Đất Mỏ từng gây xôn xao về phi vụ mua bán lan đột biến trị giá hơn 300 tỷ đồng tại Quảng Ninh.

Ngày 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố 12 bị can liên quan vụ khai thác, mua bán trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Trong các bị can, anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh (31 tuổi, ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là những người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương - một trong 2 doanh nghiệp liên quan vụ án.

Bùi Hữu Thanh còn được giới chơi lan đột biến (lan var) biết đến với tư cách là chủ vườn lan var Đất Mỏ. Nơi đây từng gây xôn xao dư luận về phi vụ mua bán lan đột biến trị giá hơn 300 tỷ đồng .

Bùi Hữu Giang (trái) và Bùi Hữu Thanh. Ảnh: Bộ Công an.

Cuối tháng 3, mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ mua bán lan var giữa vườn lan Đất Mỏ ở thị xã Đông Triều. Ba vị khách được cho là đã mua cây lan Ngọc Sơn Cước với giá 250 tỷ đồng . Ngoài ra, 3 mẫu lan khác cũng được bán với tổng trị giá 53 tỷ.

Sau lần giao dịch trên, Bùi Hữu Thanh trần tình việc bán lan đột biến Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỷ là có thật. Tuy nhiên, người này cho rằng số tiền đó là để mua toàn bộ 5.000 cây lan giống tại vườn.

Chủ vườn lan var cũng cho rằng sau khi thông tin giao dịch lan truyền, liên ngành công an, thuế và chính quyền ở Đông Triều đã đến làm việc, trong đó có vấn đề truy thu thuế.

Sau cuộc kiểm tra trên, UBND thị xã Đông Triều đã giao công an địa phương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với anh em Bùi Hữu Giang.

Bùi Hữu Thanh trước khi bị bắt. Ảnh: Quốc Nam.

Liên quan vụ khai thác than trái phép, cơ quan điều tra xác định bị can Châu Thị Mỹ Linh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước) đã câu kết, bàn bạc với Giang và Thanh tổ chức khai thác, mua bán trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến.

Bộ Công an cho rằng các bị can đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Ngoài 3 người này, cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 9 bị can về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.