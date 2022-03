Chủ vườn cây cảnh tổ chức đàn em đi cướp mai vàng

Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ông vẫn được phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.