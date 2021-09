Chủ vựa cá vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Cơ quan điều tra xác định 13 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến vựa cá tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ngày 3/9, Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người xảy ra tại ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ Nguyễn Tiến Danh cho biết người bị điều tra trong vụ án này là ông Lưu Thành Hưng (48 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Người này đang bị cách ly từ ngày 25/8.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Long Mỹ, ông Hưng với vợ là bà Phạm Huyền Trang (41 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đã thuê nhà tại ấp Tân Bình 1 của xã Long Phú để mở vựa cá Hưng - Trang nhưng không đăng ký kinh doanh. Sau khi mua cá, chủ cơ sở cho nhân công làm sạch rồi sơ chế trước khi bán về TP.HCM.

Thị xã Long Mỹ vắng người trong những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Ảnh: Quốc Trung.

Ngày 3/8, Công an xã Long Phú phát hiện vựa cá này có hoạt động tập trung đông người. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vợ chồng ông Hưng về hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.

Vựa cá Hưng - Trang tiếp tục hoạt động sau đó. Ngày 24/8 vừa qua, cơ quan chức năng thị xã Long Mỹ phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến vựa cá của ông Hưng.

Trong 2 ngày 25 và 27/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang đã thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch tại một đoạn đường ở ấp Tân Bình 1, xã Long Phú và khu vực 5 của phường Thuận An, ảnh hưởng 104 hộ với 349 nhân khẩu.

Hiện, ngành y tế tỉnh Hậu Giang xác định có 13 F0 và 82 F1 liên quan đến vựa cá. Thiệt hại do chi phí phòng, chống dịch liên quan đến vựa cá Hưng - Trang hơn 300 triệu đồng.

“Chúng tôi chỉ đạo vụ này phải điều tra, xét xử nhanh theo thủ tục rút gọn”, ông Nguyễn Tiến Danh khẳng định.