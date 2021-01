Chủ trì phiên tòa xét xử ông Trump từng đóng 5 phim ‘Người Dơi’

Thượng nghị sĩ Mỹ Patrick Leahy từng tham gia chấp bút một số đầu truyện tranh “Batman” và góp mặt trong 5 bộ phim điện ảnh về siêu anh hùng thành phố Gotham.

Theo Yahoo! Movies, Patrick Leahy - thành viên kỳ cựu của phe Dân chủ ở Thượng viện Mỹ - là một người đam mê truyện tranh. Bất ngờ hơn, ông có 5 lần tham gia các bộ phim điện ảnh Batman.

Nguồn tin cho biết ông Leahy từng viết lời tựa cho tập đầu tiên The Dark Knight Archives của DC Comics xuất bản năm 1992, bài luận mở đầu Batman: Death of Innocents (1996), và lời tựa cho Detective Comics: 80 Years of Batman.

Thượng nghị sĩ Patrick Leahy từng viết sách và tham gia phim về Người Dơi. Ảnh: New York Times.

"Leahy còn lồng tiếng cho nhân vật thống đốc trong một tập phim hoạt hình Batman: The Animated Series phát sóng năm 1995. Song, những lần xuất hiện trực tiếp của ông trên màn ảnh rộng mới là điều gây bất ngờ nhất", Yahoo! Movies tiết lộ.

Đầu tiên, Patrick Leahy sắm một vai khách mời trong Batman Forever (1995) do Joel Schumacher làm đạo diễn. Đây là bộ phim duy nhất có Val Kilmer đóng vai Người Dơi. Sau đó, ông tiếp tục đảm nhận vai trò cameo ở Batman & Robin (1997).

Thượng nghị sĩ Mỹ trở lại tham gia The Dark Knight (2008) trong vai một thành viên hội đồng quản trị của Wayne Enterprises - tập đoàn hư cấu của gia tộc Wayne. Trong bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan, Leahy có một cảnh trò chuyện với Heath Ledger (vai Joker).

Năm 2016, ông chia sẻ trên Roll Call: "Heath Ledger khiến tôi thực sự sợ hãi. Tôi khi ấy không cần phải diễn".

Patrick Leahy trong bộ phim The Dark Knight. Ảnh: Warner Bros.

Sau bộ phim, Patrick Leahy tiếp tục xuất hiện trong The Dark Knight Rises (2012) cũng của Nolan, và Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) của Zack Snyder. Ở lần gần nhất, ông ngồi cạnh Holly Hunter (vai June Finch) trong một trường đoạn xét xử quan trọng có sự xuất hiện của Siêu Nhân.

Trong lời tựa cho cuốn Detective Comics: 80 Years of Batman xuất bản năm 2019, Patrick Leahy đã viết: “Bước vào thế giới Người Dơi thông qua trí tưởng tượng của tôi trong cuốn sách này sẽ mở ra cho bạn cánh cửa dẫn đến sự say mê đọc sách đến suốt đời".

Patrick Leahy sinh năm 1940, lần đầu được bầu vào Thượng viện năm 1975. Là thành viên của đảng Dân chủ, ông hiện giữ vị trí Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Mỹ từ năm 2021. Với vai trò này, ông Leahy dự kiến chủ trì phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump trong tháng 2.