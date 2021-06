Chủ tiệm tạp hóa ở TP.HCM bị cướp 2 lần

Trong nửa tháng, Khang cùng đồng bọn 2 lần tấn công nữ chủ tiệm tạp hóa ở TP.HCM, lấy đi nhiều tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Lương Minh Khang (28 tuổi), Hà Thị Kim Nguyên (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân), Lê Vũ Kiệt (27 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi, quê Tây Ninh), Võ Minh Dương (25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi Cướp tài sản, Cướp giật tài sản.

Dương, Tuấn, Kiệt, Khang, Nguyên (từ trái qua) bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cướp tài sản, Cướp giật tài sản. Ảnh: A.T.

Rạng sáng 20/6, bà Nguyễn Hồng Lý (35 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đứng trước cửa tiệm thì một nhóm thanh niên chạy xe máy tới.

Lúc này, một nam thanh niên lao vào nhà, dùng dụng cụ chích điện và bình xịt hơi cay tấn công bà Lý. Nữ chủ tiệm hoảng sợ chạy vào nhà sau trốn.

Theo trình báo của nạn nhân, nhóm cướp lấy 3 điện thoại di động trị giá 18 triệu đồng, một sợi dây chuyền vàng trị giá 35 triệu đồng và 18 triệu đồng tiền mặt.

Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi vào cuộc điều tra, xác định vụ cướp do nhóm Khang gây ra.

Khang bị cảnh sát bắt giữ tại khách sạn ở huyện Hóc Môn. Ảnh: A.T.

Đến 12h30 ngày 21/6, tổ công tác ập vào khách sạn ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, bắt Khang, Nguyên, Kiệt, Tuấn, Dương. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện Khang tàng trữ một túi nylon chứa ma túy.

Theo cảnh sát, đây là băng cướp nguy hiểm, các thành viên đều nghiện ma túy. Nhóm này thừa nhận gây ra nhiều vụ cướp tại quận Tân Phú, quận Bình Tân.

Riêng tại tiệm tạp hóa của bà Lý, nhóm này gây án 2 lần. Lần trước đó vào sáng 7/6, Khang cùng đồng bọn tấn công nữ chủ tiệp tạp hóa, cướp iPhone.