Chủ tiệm sửa xe đầu thú sau 11 ngày bị truy nã

Mạnh bị truy nã sau khi cầm cố xe máy của khách được 80 triệu đồng và bỏ trốn.

Ngày 24/1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, làm thủ tục tạm giam Nguyễn Đức Mạnh (19 tuổi, ngụ xã An Hòa) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mạnh là chủ tiệm sửa xe máy ở xã An Hòa. Tháng 4/2020, anh Lương Thành Nhân (33 tuổi) giao xe Suzuky Sport cho Mạnh sửa. Người khách này còn đưa giấy tờ xe cho chủ tiệm để Mạnh thuận tiện trong việc chạy thử.

Nguyễn Đức Mạnh. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 12/6/2020, Mạnh cần tiền tiêu xài nên mang xe của anh Nhân đi cầm được 80 triệu đồng. Anh Nhân sau đó đến tiệm lấy xe thì Mạnh tìm nhiều lý do để nói dối rồi trốn khỏi địa phương.

Sau khi nhận đơn tố giác của anh Nhân, ngày 11/1, Công an huyện Châu Thành ra quyết định truy nã đối với Mạnh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau 11 ngày được cơ quan điều tra thuyết phục, gia đình vận động Mạnh ra đầu thú vào chiều 22/1.