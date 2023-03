Chủ tiệm massage cho 2 nhân viên bán dâm

Do ý thức coi thường pháp luật, Lê Thị Sơn đã cùng lúc đồng ý cho 2 nhân viên sử dụng phòng thuộc cơ sở kinh doanh massage Bích Ngọc để thực hiện hành vi bán dâm.

Ngày 8/3, VKSND huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố chủ tiệm massage Lê Thị Sơn (SN1986, tạm trú tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar) để xét xử về tội Chứa mại dâm, theo quy định tại khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Chủ tiệm massage Lê Thị Sơn.

Theo cáo trạng của VKS, do ý thức coi thường pháp luật, coi thường trật tự công cộng, khoảng 19h20 ngày 26/12/2022, Lê Thị Sơn đã cùng lúc đồng ý cho 2 nhân viên sử dụng 2 phòng thuộc cơ sở kinh doanh massage Bích Ngọc (do Sơn làm chủ) để thực hiện hành vi bán dâm, thì bị Công an huyện Ea Kar phát hiện, bắt quả tang.

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.