Chủ tiệm gội đầu nằm ngủ, bị trộm túi xách

Người đàn ông mặc lịch sự, cao ráo, đi vào tiệm gội đầu rồi trộm túi xách bên trong có hơn 8 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân, thẻ ATM.

Khoảng 15h40 ngày 29/10, chị Gi. (SN 1992, ngụ phường Nại Hiên Đông) - chủ tiệm nail, spa, gội đầu, trang điểm tại 150 Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - tỉnh giấc thì phát hiện chiếc túi xách màu trắng để bên cạnh đã không còn. Bên trong chiếc ví có hơn 8 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân và các thẻ ATM.

Chị Gi. đến Công an phường Nại Hiên Đông trình báo sự việc lúc 16h cùng ngày.

Trung tá Võ Như Nghĩa, trưởng Công an phường Nại Hiên Đông, cho biết: “Đơn vị đã tiếp nhận trình báo của người dân, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ. Công an phường Nại Hiên Đông cũng báo cáo sự việc ban đầu đến lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự công an quận và thông báo thông tin ban đầu về đặc điểm của nghi phạm đến công an các phường trên địa bàn để đề nghị xác minh, phối hợp điều tra”.

Hình ảnh người đàn ông lấy trộm túi xách rồi giấu vào áo trước ngực.

Camera của tiệm cho thấy người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao ráo, đi giày, đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang nhưng kéo khỏi mặt. Người này 2 lần đi lại từ cửa vào sâu trong tiệm gội đầu, trang điểm để quan sát, cảnh giác. Đến lần thứ 3, người đàn ông đi sâu vào trong, lấy chiếc túi xách có chứa tiền mặt hơn 8 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân của chị Gi. rồi bình thản đi ra ngoài.

Camera cho thấy người đàn ông đi chiếc xe máy màu đỏ, dựng ở trước cửa tiệm gây án sau đó rời đi rất nhanh.