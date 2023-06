Chủ tịch Vĩnh Phúc chỉ đạo xử lý dứt điểm biệt phủ trái phép trên núi

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa chỉ đạo công an tỉnh phối hợp với TP Vĩnh Yên sớm xử lý dứt điểm các sai phạm đất đai, trong đó có vụ biệt phủ trái phép trên núi.

Loạt biệt phủ xây dựng trái phép trên khu vực núi Đinh. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 19/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Lê Duy Thành tại phiên họp tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Một trong những nhiệm vụ trong tâm được lưu ý với các sở, ngành, địa phương là xử lý các sai phạm đất đai trên địa bàn. Cụ thể, Chủ tịch Lê Duy Thành giao Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo công an huyện, thành phố hỗ trợ UBND cấp huyện, xã trong việc xử lý vi phạm đất đai, cưỡng chế xử lý vi phạm đất đai.

Người đứng đầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu công an phải sớm xem xét, cho ý kiến đối với phương án cưỡng chế chi tiết do UBND TP Vĩnh Yên lập và hỗ trợ địa phương này trong việc xử lý các vi phạm trên diện tích đất thu hồi từ Công ty TNHH Kim Long.

UBND TP Vĩnh Yên được yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đất đai trên diện tích khu đất bãi rác phường Khai Quang, khu đất thu hồi từ Công ty Nhân Nghĩa và trường Đại học Dầu khí thuộc TP Vĩnh Yên.

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc được giao đưa nội dung kiểm điểm công tác quản lý đất đai vào chương trình họp hàng tháng; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã buông lỏng quản lý đất đai không ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm đất đai hoặc thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm.

Trước đó nhiều năm, quần thể núi Đinh (còn gọi núi Con Voi) nằm tiếp giáp giữa TP Vĩnh Yên, huyện Tam Dương và huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) bị tàn phá, đào khoét, san gạt nền để xây biệt thự, biệt phủ.

Khu vực này rộng khoảng 140 ha, vốn được giao cho Công ty TNHH Kim Long để trồng mía, cây ăn quả. Tuy nhiên, tại đây nhiều diện tích rừng đã biến mất, địa hình bị san gạt.

Năm 2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định thu hồi toàn bộ đất trồng mía đã giao cho Công ty TNHH Kim Long với lý do hết hạn sử dụng đất và không được gia hạn theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, nhiều biệt thự, biệt phủ vẫn được xây dựng, hoàn thiện.

Cuối năm 2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm, nhưng đến nay thành phố Vĩnh Yên vẫn chưa thực hiện xong.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, trong 6 tháng đầu năm, do tác động của kinh tế thế giới và những khó khăn từ nội tại của nền kinh tế đã tác động và ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Thu ngân sách ước đạt 15.866 tỷ đồng , đạt gần 50% dự toán và bằng 74,8% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước đạt 13.286 tỷ đồng , đạt 48,5% dự toán, bằng 73,8% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 37,4% so với kế hoạch vốn được giao.

Thu hút FDI trên địa bàn đạt gần 360 triệu USD , tăng 60,5% so với cùng kỳ; vốn tăng thêm đạt 11.000 tỷ đồng , tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2022.