Chủ tịch UEFA chỉ trích Messi, Emiliano Martinez

"Tôi không hiểu sao Emiliano Martinez lại chế nhạo Kylian Mbappe. Lẽ ra Lionel Messi phải nhắc đồng đội thể hiện sự tôn trọng, bởi cậu ấy còn làm đồng đội của Mbappe trong cả năm", Daily Mail dẫn lại phát biểu của Chủ tịch UEFA, Ceferin.

"Martinez như một con rối ở loạt luân lưu. Đó không phải là tinh thần thể thao. Đó là những hành động thô thiển và tôi không thích nó", ông Ceferin nhấn mạnh.

Ngoài ra, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Châu Âu còn dùng từ "ghê tởm" để nói về màn ăn mừng của Martinez khi nhận danh hiệu Thủ môn hay nhất World Cup 2022.

"Đó là cử chỉ không được phép thực hiện, ngay cả khi bạn vô địch World Cup. Hãy tỏ ra là một cầu thủ vĩ đại, đừng khiến bản thân như một người nguyên thủy. Một thủ môn giỏi chưa chắc đã là người tốt", ông Ceferin cho biết.

Về phía Martinez, thủ môn sinh năm 1992 từng chia sẻ sau khi thấy Mbappe ngồi xuống sân bày tỏ sự thất vọng ở chung kết, anh tiến đến trò chuyện với ngôi sao của PSG.

"Tôi nói rằng cậu ấy cần đứng dậy và hướng đến tương lai. Mbappe không nên ngồi tại đó mà hãy cảm thấy tự hào vì những gì đã làm được, đó là sự thật. Cậu ấy ghi 4 bàn vào lưới tôi. Người nên ngồi xuống sân phải là tôi", Dibu nói.

Đến hôm 12/2, Martinez một lần nữa khẳng định không có hành vi chế nhạo Mbappe: "Sao tôi có thể chế nhạo Mbappe? Cậu ấy chọc thủng lưới tôi 4 lần trong một trận chung kết đấy, cậu ấy chế nhạo tôi thì đúng hơn. Tôi ngưỡng mộ và rất tôn trọng cậu ấy".

