Chủ tịch TP.HCM: 'Tôi có lòng tin kiểm soát dịch trước 15/9'

“Nghe các đồng chí chủ tịch quận báo cáo rành rọt, cụ thể vấn đề, tôi rất có lòng tin chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh từ nay đến 15/9”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói.

"Thành phố có chiến thắng dịch bệnh hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự đồng thuận của nhân dân, việc giãn cách giữa người với người và nhà với nhà", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM và đặt lòng tin thành phố sẽ kiểm soát tình hình đúng hẹn 15/9.

"Kiểm soát được giãn cách là tiền đề chặt đứt nguồn lây nhiễm"

Trong một tháng giãn cách tiếp theo, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị các địa phương tận dụng triệt để thời cơ hiệu quả. Người đứng đầu các quận huyện phải đưa ra chỉ đạo với tinh thần thống nhất, chuyên sâu, quyết liệt, mạnh mẽ và dứt khoát nhất.

"Khâu tổ chức thực hiện phải nhịp nhàng, phân công rõ người rõ việc và thời gian hoạt động. Một số nơi đã làm tốt thì làm tốt hơn, đã quyết tâm thì quyết tâm cao hơn", ông Phong đề nghị.

Trong một tháng giãn cách tiếp theo, thành phố yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm theo phương châm "ai ở đâu thì ở yên đó". Ảnh: Duy Hiệu.

Lãnh đạo thành phố nhận định việc kiểm soát dịch thành công cũng phụ thuộc rất lớn vào việc giãn cách xã hội giữa người với người, nhà với nhà. Ông cho rằng kiểm soát được giãn cách là tiền đề chặt đứt nguồn lây nhiễm.

Thành phố thắt chặt kiểm soát người ra đường khung giờ 6-18h trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16. Ảnh: Duy Hiệu.

“Nghe các đồng chí chủ tịch quận báo cáo rất rành rọt, cụ thể vấn đề, tôi rất có lòng tin chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh từ nay đến 15/9”, ông Phong nói và đề nghị các quận huyện, TP Thủ Đức phải chi tiết kế hoạch thực hiện trong từng ngày, tranh thủ thời gian vàng giãn cách xã hội để kiểm soát tình hình.

Trong đó, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức, hoặc ngoài chặt, trong lỏng, nhất là tại các khu phong tỏa.

Địa bàn nào còn khu phong tỏa phải xem lại 11 nhiệm vụ quản lý, kiểm tra giám sát thành phố đã đề ra. Tùy theo thực tế, từng địa bàn tổ chức xét nghiệm, giám sát ngẫu nhiên tại các địa bàn dân cư; đồng thời, chính quyền địa bàn phải xử lý nghiêm các vi phạm các trường hợp ko tuân thủ, chống đối quy định phòng, chống dịch.

"Địa phương nào quá tải giường bệnh, gọi thẳng lãnh đạo TP giải quyết"

Ông Phong lưu ý hiện nay, thành phố đặt trọng tâm cấp cứu kịp thời để kéo giảm tử vong và không để xảy ra trường hợp nặng mà không tiếp nhận điều trị.

Để đạt được điều này, ông Phong lưu ý địa phương sâu sát, cung cấp danh sách số điện thoại các tổ phản ứng nhanh cho F0 và gia đình các F0; phân công tổ phản ứng nhanh theo dõi từng nhóm gia đình, nắm bắt thường xuyên tình hình sức khỏe bệnh nhân, đảm bảo thời gian vàng trong cấp cứu, mọi cuộc gọi từ F0 đều được đáp ứng kịp thời.

Sở Y tế phối hợp tổ chuyên gia điều trị, trung tâm đầu tư cơ sở vật chất y tế rà soát tất cả cơ sở thu dungđảm bảo 4 nguyên tắc: Không để quá tải, đầy đủ thuốc men, đầy đủ nhân lực và mỗi bộ phận có người theo dõi giám sát.

"Nếu quận huyện nào quá tải giường bệnh, gọi thẳng đồng chí Lê Hòa Bình giải quyết", người đứng đầu UBND TP.HCM chỉ đạo.

TP.HCM yêu cầu tất cả bệnh viện, cơ sở y tế nâng năng lực điều trị, tuyệt đối không từ chối tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch. Ảnh: Duy Hiệu.

Mặt khác, thành phố cần nhanh chóng chuyển đổi công năng các bệnh viện công lập thành bệnh viện điều trị Covid-19, nâng công suất điều trị Bệnh viện 115 từ 200 giường lên 500 giường. Như vậy, khi bệnh nhân được chuyển tới dứt khoát phải tiếp nhận.

“Bệnh viện tư nhân nào từ chối thì đề nghị Bộ Y tế rút giấy phép, không thể chấp nhận có một cơ sở y tế nào thấy người bệnh nguy kịch trước mắt mà từ chối tiếp nhận”, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Trong một tháng tới, ông Phong yêu cầu việc tổ chức giãn cách xã hội phải thật linh hoạt để thành phố duy trì sản xuất, dịch vụ thiết yếu. Thành phố không đặt mục tiêu tăng trưởng nhưng bắt buộc giữ vững một số ngành sản xuất, chế biến, chế tạo then chốt hiện nay.

Ông giao Sở Công Thương TP nhanh chóng tổ chức quy trình, gắn với cam kết thực hiện phòng, chống dịch như các địa phương từng ký cam kết thực hiện an toàn tại doanh nghiệp.

Trong thời gian giãn cách kéo dài, ông Phong đề nghị các địa phương phải chăm lo chu đáo các hộ nghèo, đảm bảo điện, nước, nhu yếu phẩm để không người dân nào thiếu đói. Thành phố cần phát huy vai trò các trung tâm an sinh; đường dây nóng cứu trợ; các tổ chức thiện nguyện; hỗ trợ kinh phí thuê phòng trọ, túi an sinh để những người nghèo an tâm ở lai nơi cư trú.

Bên cạnh đó, công tác thông tin truyền thông đảm bảo kịp thời, công khai để người dân nhận thức đầy đủ mức độ dịch bệnh; tăng cường thông tin tích cực, cổ vũ, động viên người dân, tránh thông tin giả, xuyên tạc, chống đối, tăng cường thông tin phòng chống dịch.