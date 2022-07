Chủ tịch TP.HCM thăm, mừng thọ nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Nhân dịp tác giả Nguyễn Đình Tư tròn 102 tuổi, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đến thăm, mừng thọ nhà nghiên cứu có nhiều tác phẩm giá trị.

Trưa 15/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đến thăm, mừng thọ nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu dày dặn về địa danh hành chính, lịch sử Nam Bộ và TP.HCM.

Đến thăm nhà và chúc thọ tác giả Nguyễn Đình Tư, ông Phan Văn Mãi nói biết đến tên tuổi của nhà nghiên cứu đã lâu, qua những tác phẩm đã xuất bản, nên ông rất kính trọng và ghi nhận những tác phẩm của nhà nghiên cứu để lại cho đời. Ông Mãi nói dù cụ đã hơn 100 tuổi, vẫn lao động hàng ngày bên con chữ là điều đáng quý, đáng để lớp trẻ học tập, noi theo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm, chúc thọ nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: Đỗ Việt Dũng.

Bày tỏ sự vui mừng, vinh dự được Chủ tịch UBND TP.HCM đến thăm, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời và những tác phẩm về Sài Gòn - TP.HCM mà ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và xuất bản. Những công trình này được biên soạn với mục đích giúp độc giả có thêm nguồn tài liệu tham khảo giá trị, bổ ích để mở rộng hiểu biết về lịch sử vùng đất Nam Bộ nói chung, Sài Gòn - TP.HCM nói riêng trong tiến trình lịch sử.

Đồng thời, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cũng tâm sự về những tác phẩm ấp ủ sẽ hoàn thành trong thời gian tới như bản thảo "Từ điển đối chiếu vương hiệu tước hiệu" đã hoàn thành và đang chỉnh sửa để đưa vào xuất bản.

Những đề tài "Từ điển địa danh hành chính Bắc Bộ, Trung Bộ" (tiếp sau sách Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ đã xuất bản); "Lịch sử thành lập và phát triển các tỉnh Bắc Bộ - Trung Bộ - Nam Bộ và Tây Nguyên"... đang được triển khai.

Một số tác phẩm xuất bản thời gian gần đây của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Ghi nhận đóng góp của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đối với hoạt động học thuật, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thay mặt lãnh đạo Thành phố chúc nhà nghiên cứu sống vui, sống khỏe, tiếp tục lao động, sáng tạo để có những công trình giá trị khác, là cây đại thụ để lớp trẻ noi theo, học hỏi.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng bày tỏ lòng kính trọng cuộc đời, nhân cách và sự lao động, cống hiến cho học thuật, văn chương nước nhà và thành phố của tác giả của Loạn 12 sứ quân, Tiểu sử và hành trạng các nhà khoa bảng Hán học Nam Bộ...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu giá trị. Sự nghiệp cầm bút của ông bắt đầu thời trẻ ở độ tuổi 20 khi năm 1943 đã có tác phẩm đầu tiên là truyện dài mang tên Nguyễn Xí đăng trên báo Truyền bá số 85, ra ngày 10/6/1943 viết về cụ tổ dòng họ; tiếp đó là những tác phẩm Dì ghẻ con chồng trên Truyền bá số 103, ra ngày 14/10/1943, Thù chồng nợ nước trên Truyền bá số 113, ra ngày 3/2/1944...

Sau này, ông có nhiều tác phẩm nghiên cứu về địa danh mang hàm lượng tri thức cao như: Non nước Phú Yên, Non nước Khánh Hòa, Non nước Ninh Thuận, Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954), Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục; tác phẩm lịch sử có thể kể đến: Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954), Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh dặm dài lịch sử (1698 - 2020)...

Năm 2018, công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Đình Tư đã được trao giải A hạng mục Sách hay của Giải thưởng Sách quốc gia.