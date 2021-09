Chủ tịch TP.HCM lý giải việc kéo dài giãn cách xã hội tới cuối tháng 9

Ông Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM mong muốn duy trì kết quả đạt được trong thời gian qua để phục hồi kinh tế từng bước bền vững.

"So với mục tiêu mà Nghị quyết 86 đề ra và tiêu chí của Bộ Y tế, thành phố còn một số nội dung chưa đạt. Để kết quả phòng chống dịch bền vững hơn, thành phố quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16, dự kiến đến cuối tháng 9", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông báo tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều 13/9.

Rất cân nhắc khi kéo dài giãn cách

Chia sẻ về quyết định này, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết rất nhiều quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn, hệ thống y tế tốt hơn TP.HCM. Sau thời gian dài giãn cách, các quốc gia này cũng mở cửa với các bước rất khoa học, tuy nhiên sau đó, dịch bệnh vẫn tái bùng phát.

"Đến lúc này, chuyên gia và người dân chưa hiểu hết về biến chủng Delta", ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong muốn người dân chia sẻ với quyết định của thành phố. Ảnh: Chí Hùng.

Chủ tịch chia sẻ thành phố đứng trước sức ép phải mở cửa nhưng khi mở ra thì khả năng bùng phát là có thật và đã diễn ra ở rất nhiều nước trên thế giới. Khả năng này không loại trừ với Việt Nam cũng như TP.HCM. Đây là một trong những lý do thành phố rất cân nhắc khi đưa ra quyết định kéo dài giãn cách xã hội tới 30/9.

"Chúng tôi biết sức ép đến 15/9 là rất lớn. Mong muốn của cả người dân, doanh nghiệp và chúng tôi đều là được mở cửa các hoạt động lại bình thường. Kết quả có chuyển biến tích cực hơn nhưng chưa đạt được tiêu chí của Bộ Y tế. Do đó, để thận trọng và bảo vệ kết quả này, chúng ta chịu khó thêm một thời gian nữa để kết quả này bền vững hơn”, ông Mãi chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ ai cũng mong muốn kết quả mở cửa sẽ theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng không ai chắc tình hình sẽ ra sao. Do đó, thành phố căn cứ vào nguyên tắc "an toàn mới mở cửa, mở cửa phải đảm bảo an toàn". Mức độ an toàn phòng chống dịch sẽ được đo lường định kỳ để mở rộng và siết chặt các biện pháp.

TP.HCM cũng sẽ đi sâu và học hỏi kinh nghiệm ở những nơi có điều kiện tương đồng, có thể áp dụng cho thành phố.

Không nhất thiết phải chờ đến đúng ngày 30/9

Chủ tịch TP bày tỏ sự thấu hiểu với mong muốn sớm mở lại các hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì cân nhắc đến sự thận trọng và an toàn nên thành phố kéo dài thêm thời gian giãn cách xã hội.

"Mong người dân chia sẻ, đồng cam cộng khổ thêm một thời gian nữa để tự tin nới lỏng ở mức độ phù hợp", ông Phan Vãn Mãi bày tỏ.

Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ từ nay đến cuối tháng, những khu vực hoặc ngành nghề có tình hình tốt hơn có thể mở lại, không nhất thiết phải chờ đến đúng ngày 30/9.

"Đến ngày 30/9, liệu thành phố có đạt được mục tiêu kiểm soát dịch không? Tôi nghĩ không ai có câu trả lời. Đây là mong muốn chung của cả thành phố và người dân. Thành phố nỗ lực và mong muốn đến cuối tháng này, không cần chần chừ, cân nhắc quá nhiều và có thể mở lại các hoạt động kinh tế, xã hội", ông Mãi nói.

Lãnh đạo UBND TP.HCM và cơ quan Trung ương tại buổi họp báo chiều 13/9. Ảnh: Chí Hùng.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố và các cấp sẽ nỗ lực và mong muốn đến cuối tháng 9, kết quả tích cực hơn để thành phố đủ cơ sở mở cửa từng bước, phù hợp với tình hình.

Với tinh thần lắng nghe ý kiến của từng người dân, chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sẽ có điều chỉnh phù hợp trong quá trình thiết kế các tiêu chí an toàn, xây dựng "thẻ xanh Covid-19".

"Thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến theo từng nhóm đối tượng hoặc lấy ý kiến rộng rãi để góp ý, xây dựng quy định, tiêu chí nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu của người dân, sao cho khi thực hiện đỡ vướng nhất", ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Dự kiến lộ trình phục hồi kinh tế của TP.HCM Giai đoạn 1 (dự kiến từ 16/9 đến 31/10), người có "thẻ xanh Covid-19" có thể tham gia các hoạt động (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại). Người có có "thẻ vàng Covid-19" có xét nghiệm âm tính với Covid-19 được tham gia một số lĩnh vực. Giai đoạn 2 (dự kiến từ 31/10 đến 15/1/2022), TP sẽ mở rộng các hoạt động được phép cho người có "thẻ xanh Covid-19" gồm: trung tâm thương mại; trung tâm tập luyện thể dục thể thao; hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời; dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ và đảm bảo giãn cách theo quy định (dưới 20 người). Giai đoạn 3 (dự kiến sau 15/1/2022), TP lên kế hoạch mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế. Đối với hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, massage, bắt buộc người tham gia phải có "thẻ xanh Covid-19".