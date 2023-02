Chủ tịch TP.HCM: Giải ngân 0 đồng thì không được xếp loại xuất sắc

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị các đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cho năm 2023, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, rút ngắn đà suy giảm.

Sáng 1/2, Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ, giải pháp tháng 2/2023.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho biết trong tháng 1, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của thành phố giảm so với cùng kỳ. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu cả nước ước đạt 3,6 tỷ USD (giảm 13% cùng kỳ năm 2022); tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp thành phố trong tháng qua cửa khẩu cả nước ước đạt 4,3 tỷ USD , giảm 21% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của TP.HCM trong tháng 1 giảm 15% so với cùng kỳ năm trước và giảm hơn 21% so với tháng 12/2022. Đặc biệt, thu ngân sách của TP.HCM trong tháng chỉ đạt khoảng 10,5% dự toán năm, giảm hơn 13% so với cùng kỳ. Thị trường bất động sản tại thành phố có dấu hiệu lệch pha cung cầu, thể hiện rõ sự phát triển thiếu bền vững.

Đối với hoạt động của các doanh nghiệp, một số đơn vị thời gian qua không có đơn hàng và đơn hàng từ thị trường thế giới giảm dần, gây ảnh hưởng đến công việc, thu nhập của lao động.

"UBND TP.HCM dự báo tình trạng này có thể kéo dài đến giữa năm 2023. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng và số vốn đăng ký so với cùng kỳ", ông Dương Anh Đức báo cáo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá tình hình kinh tế xã hội của TP.HCM sáng 1/2. Ảnh: Nguyễn Anh.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong tháng 1 vẫn là "vệt dài" khó khăn. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM đến nay chỉ gần đạt 70%. Các đơn vị lớn sử dụng nhiều vốn như Ban giao thông, Ban quản lý đường sắt đô thị vẫn chậm giải ngân, có những đơn vị giải ngân 0 đồng.

Ông Mãi đề nghị các đơn vị giải ngân 0 đồng không được xếp loại xuất sắc trong năm 2022 và đặc biệt trong năm 2023, TP.HCM sẽ quyết liệt tăng cường hình thức thi đua này.

"Trước đà suy giảm còn kéo dài, TP.HCM cần hành động để rút ngắn thời gian này và quyết liệt trong giải ngân đầu tư công, đầu tư dẫn dắt cho xã hội", lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị trong năm 2023, các đơn vị bám sát chủ đề năm nâng cao hiệu quả công tác công vụ, từng sở ngành, quận huyện phải rà soát công việc, liên quan doanh nghiệp phân nhóm, đôn đốc, quản lý đầu vào lẫn ra đối với các đầu việc; từ đó, có sự giám sát lẫn nhau, chấm điểm cạnh tranh từng đơn vị.

Đồng thời, các đơn vị tập trung triển khai giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, thông qua Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề, để kịp thời lắng nghe tháo gỡ khó khăn trong thẩm quyền giải quyết của TP.HCM như thuế; hải quan; quy hoạch; xây dựng; tài nguyên và môi trường…

Ông Mãi cũng yêu cầu TP ráp nối các quận huyện với ngân hàng, xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp để rút ngắn đà suy giảm, phục hồi kinh tế cho địa phương.

Lãnh đạo TP.HCM nêu rõ đối với dự án đã được bố trí vốn, đề nghị chủ đầu tư triển khai ngay kế hoạch, báo cáo lại UBND TP và đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công vào cuối năm. Đối với các dự án thuộc danh mục dự phòng, ông Mãi giao chuyển hồ sơ đến UBND TP.HCM từ nay đến tháng 3 để thành phố có kỳ họp chuyên đề, phân bổ vốn triển khai, tháo gỡ.