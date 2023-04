Chủ tịch Tottenham: Tôi nhiều lần phát ốm vì xếp sau Arsenal

Goal dẫn lời Chủ tịch Levy về sự thay đổi của Tottenham sau 15 năm, tính từ thời điểm ông nắm quyền: "Thời điểm đó, việc trụ lại Premier League đã là thành công. Theo thời gian, khi đạt được nhiều thành công hơn, mục tiêu là được dự Europa League và Champions League. Giờ đây, mục tiêu là chinh phục danh hiệu. Đó là những gì chúng tôi cố gắng thực hiện".

"Tôi có vui không khi Tottenham chẳng có danh hiệu nào trong 15 năm qua? Hoàn toàn không. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng đã có những khoảng thời gian tuyệt vời, nhiều lần tham dự Champions League. Và thực tế, tôi cũng nhiều lần cảm thấy muốn phát ốm vì có một CLB ở Bắc London (Arsenal, đại kình địch của Tottenham - PV) đứng cao hơn Tottenham. Nhưng khi nhìn lại vị thế trong 5 năm qua, chúng tôi vẫn làm tốt hơn họ", chủ tịch Tottenham nói thêm.

Sau đó, ông Levy chia sẻ về Kane, tiền đạo chủ lực của Tottenham hiện tại: "Kane có thể giành được danh hiệu cùng Spurs. Nhưng việc trở thành một huyền thoại cũng rất quan trọng. Thực tế, cậu ấy là cây săn bàn số một của Tottenham và đang làm nên lịch sử. Tôi hy vọng một ngày nào đó, bức tượng của cậu ấy sẽ được tạc bên ngoài sân vận động".

Dù vậy, Kane cũng có thể chia tay Tottenham vào hè này. Theo Express, thủ quân tuyển Anh chỉ còn một năm hợp đồng nên "Gà trống" không thể hét giá 150 triệu bảng như hè năm ngoái. Spurs muốn mức 88 triệu bảng dù đây vẫn là con số không hề nhỏ. Man Utd hiện là CLB theo dõi sát sao động tĩnh của tiền đạo số một nước Anh nhất.

