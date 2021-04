Chủ tịch Tổng công ty Thép bị đề nghị 6-7 năm tù

Trong số 19 người hầu tòa, ông Trần Trọng Mừng (cựu Tổng giám đốc TISCO) bị đề nghị mức án nặng nhất.

Chiều 14/4, sau 3 ngày xét hỏi, đại diện VKSND Hà Nội công bố bản luận tội 19 bị cáo liên quan sai phạm tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Cho rằng ông Trần Trọng Mừng (cựu Tổng giám đốc TISCO) có vai trò chính, chỉ đạo tổ chức thực hiện tội phạm, kiểm sát viên đã đề nghị mức án với bị cáo này cao hơn những người khác.

Bị cáo Mai Văn Tinh. Ảnh: TTXVN.

Theo bản luận tội, VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Mừng 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh này, ông Mai Văn Tinh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam - VNS) bị đề nghị 6-7 năm tù. 12 bị cáo là đồng phạm với ông Mừng, ông Tinh bị đề nghị mức án từ 2 đến 10 năm tù.

5 bị cáo còn lại bị kiểm sát viên đề nghị các mức án từ 1 đến 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, TISCO là chủ đầu tư dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên. HĐQT VNS là cấp quyết định đầu tư, có chức năng chỉ đạo thực hiện dự án. Đơn vị trúng thầu là Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC).

Quá trình triển khai dự án, MCC đã vi phạm hợp đồng nên sau gần một năm ký kết, MCC chưa chọn được nhà thầu phụ; chưa hoàn thành thiết kế chi tiết các hạng mục, không đặt hàng chế tạo máy móc thiết bị, không thi công các hạng mục của gói thầu.

Khi MCC rút hết nhân lực về nước và nhiều lần đề nghị tăng giá hợp đồng, các bị can Mai Văn Tinh và Trần Trọng Mừng không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng, thu hồi tiền tạm ứng và báo cáo việc hủy đấu thầu.

VKS xác định 2 bị can này đã chỉ đạo thực hiện các hành vi phạm pháp luật về đầu tư, vi phạm hợp đồng EPC, cùng với các bị can khác tạo điều kiện để MCC có lý do chối bỏ trách nhiệm thực hiện hợp đồng.