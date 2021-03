Chủ tịch Thanh Hóa: 'Vụ tai nạn ở dốc Bả Vai thương tâm, nghiêm trọng'

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá vụ tai nạn ở dốc Bả Vai rất thương tâm và nghiêm trọng. Tỉnh này đã cử tổ công tác đến từng gia đình bị nạn thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu.

Trao đổi với Zing sáng 23/3, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn ở dốc Bả Vai (bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh), lãnh đạo tỉnh này đã lập tức chỉ đạo các phương án khắc phục.

Cán bộ huyện Lang Chánh đã đến hiện trường trong đêm phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân và tổ chức đưa thi thể người bị nạn về gia đình.

Đầu giờ sáng nay, Chủ tịch Thanh Hóa cử ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn cùng Ban ATGT, Sở GTVT, Hội Chữ thập đỏ kiểm tra hiện trường và đến từng gia đình bị nạn thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu.

“Đây là vụ tai nạn thương tâm, rất nghiêm trọng”, ông Đỗ Minh Tuấn nói.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Phó thủ tướng cũng phân công Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an đến hiện trường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h15 ngày 22/3, tại dốc Bả Vai thuộc địa phận bản Hắc. Ôtô mang biển số 36C đi xuống dốc theo hướng từ xã Trí Nang về thị trấn Lang Chánh đã đâm vào taluy. Tai nạn khiến tài xế, phụ xe và 5 người khác tử vong.

UBND huyện Lang Chánh đã chỉ đạo công an huyện và UBND xã Trí Nang huy động tối đa lực lượng để tham gia cứu nạn. Công an huyện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Danh tính 7 nạn nhân: Phạm Thị Bích (41 tuổi), Lê Thị Thi (33 tuổi), Lê Thị Cảnh (36 tuổi, cùng ở bản Cảy, xã Trí Nang), Lê Thị Sơn (49 tuổi), Lê Minh Lá (59 tuổi, cùng ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang), Nguyễn Quốc Hương (48 tuổi) và Tô Quang Văn (47 tuổi, cùng ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định).