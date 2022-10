Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Tại hội kiến, hai bên đã trao đổi về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, cùng nhất trí cho rằng duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).