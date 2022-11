Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến thủ tướng New Zealand

Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe, thủ tướng chia sẻ chuyến thăm lần này tới Việt Nam có phái đoàn doanh nghiệp lớn của New Zealand. Thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác hai nước còn lớn, nhất là Việt Nam là đất nước nông nghiệp với nhiều sản phẩm nhiệt đới, là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand. Từ đó, bà nhận định mục tiêu đạt 2 tỷ USD kim ngạch song phương trước 2025 là trong khả năng. Ảnh: Việt Linh.