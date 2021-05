Chủ tịch Quốc hội vào tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh kiểm tra bầu cử

Giám sát bầu cử tại hai tỉnh đang là tâm dịch, Chủ tịch Quốc hội nói nếu Bắc Giang và Bắc Ninh hoàn thành bầu cử an toàn sẽ giúp cả nước kết thúc ngày bầu cử thành công.

Trong ngày bầu cử 23/5, sau khi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia) đã tới Bắc Giang và Bắc Ninh để kiểm tra công tác bầu cử trong bối cảnh 2 địa phương này đang là tâm điểm trong phòng, chống Covid-19 với trên 1.300 ca F0.

Bắc Giang và Bắc Ninh cũng là hai địa phương phải tiến hành hơn 800.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 - số lượng xét nghiệm kỷ lục từ trước tới nay ở Việt Nam - trong khoảng thời gian ngắn 2 tuần qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới kiểm tra và gửi lời thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bắc Ninh trong ngày bầu cử. Ảnh: Doãn Tấn.

Theo báo cáo của lãnh đạo hai địa phương, bắt nguồn từ các ổ dịch ở các bệnh viện, số lượng F0 ở Bắc Giang và Bắc Ninh tăng mạnh trong 2 tuần qua. Bắc Ninh có 460 ca mắc đang điều trị trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Con số này ở Bắc Giang là 862 trường hợp. Tỉnh này còn đang đóng cửa 4 khu công nghiệp, thực hiện giãn cách hoặc cách ly xã hội ở nhiều huyện, tổ dân phố…

Báo cáo Chủ tịch Quốc hội về tình hình bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, địa phương vẫn chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử. Bắc Ninh đã tổ chức diễn tập tổ chức bầu cử với các kịch bản dịch Covid-19 diễn biến từ cấp độ 1 đến cấp độ 4.

Ngày 22/5, được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bắc Ninh đã tổ chức bỏ phiếu sớm ở 14 điểm bầu cử với hơn 3.300 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm đạt 100%. Đến 15h ngày 23/5, tỷ lệ cử tri Bắc Ninh đi bầu cử đã đạt 85%, nhiều nơi đã đạt 100%, chưa phát sinh vấn đề vướng mắc.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết toàn tỉnh có hơn 1,3 triệu cử tri đi bầu cử tại 1.948 khu vực bỏ phiếu. Đến đầu giờ chiều nay, tổng số cử tri đi bầu tại Bắc Giang đạt 85%.

Việc tổ chức bỏ phiếu theo 4 kịch bản đã xây dựng, diễn tập trước tại khu vực bỏ phiếu chung; tổ chức cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung hoặc nơi thực hiện cách ly, phong tỏa; tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện với các cử tri tại điểm bầu cử ở Bắc Giang. Ảnh: Doãn Tấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương.

“Bắc Ninh, Bắc Giang tổ chức thành công bầu cử thì Hà Nội, TP.HCM và cả nước đương nhiên cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cơ bản chúng ta đã tổ chức khá suôn sẻ cuộc bầu cử này, chưa có sự cố lớn nào xảy ra”, ông Huệ nói.

Người đứng đầu Quốc hội cũng lưu ý các địa phương “căng sức ra để chống dịch và bầu cử, nhưng càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan lắm”. Theo ông, các địa phương phải tiếp tục làm tốt bầu cử từ bảo quản hòm phiếu, thống kê, kiểm đếm phải tuyệt đối chính xác, bảo đảm dân chủ, đúng quy định, tuyệt đối an toàn, có báo cáo nhanh lên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bắc Giang, Bắc Ninh tiếp tục siết chặt quy định phòng chống dịch, có an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn, không lơ là để phải trả giá. Ông cũng đề nghị Bộ Y tế quan tâm hơn tới tăng cường năng lực xét nghiệm, chữa bệnh, tính toán bệnh viện dã chiến trên cơ sở dự báo ca F0 có thể tăng lên gấp nhiều lần so với hiện tại.