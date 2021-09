Chủ tịch Quốc hội vận động Nghị viện châu Âu hỗ trợ vaccine

Ông Vương Đình Huệ mong muốn EP hỗ trợ nguồn cung vaccine từ châu Âu qua cơ chế COVAX, chia sẻ vaccine dôi dư và hỗ trợ thiết bị y tế thiết yếu, thuốc điều trị Covid-19…

Chiều 8/9 giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sasoli.

Ông David Sassoli đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực, nhấn mạnh Nghị viện châu Âu (EP) và Việt Nam chia sẻ lợi ích trong nhiều lĩnh vực và mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác mọi mặt như thương mại và đầu tư, phòng chống dịch bệnh Covid-19, ứng phó với biến đối khí hậu…

Cảm ơn Chủ tịch EP, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định EU là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại một cách toàn diện, Chủ tịch Quốc hội mong muốn EP có tiếng nói để nghị viện các nước chưa phê chuẩn EVIPA sớm phê chuẩn hiệp định quan trọng này nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của doanh nghiệp đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để thực thi Hiệp định EVFTA một cách hiệu quả nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ mong muốn được EP hỗ trợ, chia sẻ nguồn cung vaccine Covid-19 và thiết bị y tế thiết yếu. Ảnh: Doãn Tấn.

Về hợp tác chống Covid-19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn EP, đại diện các cơ quan hữu quan của EU và các nhóm Nghị sỹ tại EP đã đồng hành, giúp đỡ Việt Nam phòng chống dịch.

Ông Huệ mong muốn EP tích cực hỗ trợ nguồn cung vaccine từ châu Âu, qua cơ chế COVAX, chia sẻ vaccine dôi dư, hỗ trợ cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế thiết yếu, thuốc điều trị Covid-19, hợp tác sản xuất vaccine. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị mọi mặt để có thể trở thành trung tâm sản xuất vaccine ở khu vực.

Chủ tịch Nghị viện Châu Âu ghi nhận các đề xuất của phía Việt Nam, khẳng định EP chia sẻ những khó khăn của Việt Nam hiện nay và sẽ nỗ lực vận động vaccine cùng các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống Covid 19 của Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu đang có những bước phát triển tích cực cả kênh song phương và đa phương. Trong bối cảnh đại dịch, 2 bên vẫn duy trì tiếp xúc thông qua hình thức trực tuyến với các cuộc họp trao đổi về triển khai EVFTA và các vấn đề quốc tế. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn các cấp, trao đổi, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện, trong đó có công tác lập pháp.

Về các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và hợp tác trên thế giới, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và EP nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 trong giải quyết các tranh chấp và duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và đóng góp tích cực cho các diễn đàn đa phương khu vực và thế giới.