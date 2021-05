Chủ tịch Quốc hội: 'Tôi hồi hộp từng ngày, từng giờ'

Nhiều lần bỏ phiếu bầu cử nhưng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là lần đầu tiên ông thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ở Hải Phòng, trong hoàn rất đặc biệt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có mặt tại điểm bỏ phiếu số 1 Thị trấn An Lão (huyện An Lão, Hải Phòng) lúc 6h40 sáng 23/5. Ông đi một vòng kiểm tra lần cuối công tác bầu cử, trò chuyện cùng người dân và người đứng đầu ủy ban bầu cử địa phương.

Ông Vương Đình Huệ ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 3 của Hải Phòng, bao gồm các quận Kiến An, Dương Kinh và các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Ông cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân tại điểm bỏ phiếu số 1 Thị trấn An Lão.

Phát biểu sau bầu cử, ông cho biết mình hồi hộp từng ngày, hồi hội từng giờ về cuộc bầu cử đặc biệt năm nay.

Lần đầu tiên là cử tri tại Hải Phòng

“Không khí bầu cử rất nô nức, phấn khởi, hăng hái, toát lên từ nét mặt của mọi người. Đó thực sự là ngày hội non sông”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ cảm nhận sau khi bỏ phiếu.

Ông Huệ là một trong những người đầu tiên được mời bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1 An Lão, cùng một số cử tri cao tuổi tại địa phương.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bộc bạch ông đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân nhiều lần, nhưng đầy là lần đầu tiên ở Hải Phòng, cũng là lần đầu tiên trên cương vị của Chủ tịch Quốc hội. Ông cho biết đây là kỳ bầu cử đặc biệt, diễn ra lúc dịch Covid-19 phức tạp.

“Tôi hồi hộp từng ngày, hồi hộp từng giờ về sự kiện này”, ông chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Ảnh: Việt Linh.

Đơn vị bầu cử số 3 của Hải Phòng có 5 ứng cử viên là ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Giám đốc Công an Hải Phòng Vũ Thanh Chương; Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến; Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an Hải Phòng Nguyễn Thị Lan Hương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Hàng hải Việt Nam.

Tổ bầu cử số 1 thị trấn An Lão có 636 cử tri, người già nhất là 85 tuổi, người trẻ nhất là 18 tuổi (sinh năm 2003).

Thẻ cử tri của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận đã bỏ phiếu. Ảnh: Hiếu Công.

"Tôi tin cuộc bầu cử sẽ thành công"

Thông tin ngắn gọn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ cho biết ngày 22/5, 16 tỉnh được bầu cử sớm ở một số điểm (không phải toàn tỉnh) với 99,96% cử tri đi bầu. Trong đó, 14/16 tỉnh đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Qua cuộc bầu cử, ông nhận thấy sức mạnh “trùng trùng điệp điệp” của nhân dân, và tin tưởng đất nước tiếp tục đi tới các thắng lợi, đạt nhiều thành công hơn nữa.

“Tôi tin với quyết tâm này, cuộc bầu cử sẽ kết thúc hết sức thành công”, ông nói.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Ảnh: Việt Linh.

Theo ông Vương Đình Huệ, 75 năm qua, Quốc hội đã hoàn thành trọng trách trước nhân dân, đất nước. Với Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện hơn, đặc biệt là trong lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia.

Thay mặt Quốc hội và Hồi đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xin được gửi hỏi thăm tới đồng bào, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương, các bác sĩ - “chiến sĩ áo trắng”, lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ, rất nhiều cán bộ đảng viên…

Ông cho rằng đây là những cử tri đặc biệt, khi vừa cầm lá phiếu trên tay, cũng vừa là những người trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Với tinh thần đó, với trách nhiệm đối với đất nước, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cử tri cả nước đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng nhất của mình ở Quốc hội và các cơ quan quyền lực địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Ông cũng lưu ý cử tri đi bầu nhưng không quên thực hiện nguyên tắc phòng dịch, để bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, nhưng cũng tuyệt đối an toàn, góp xây dựng đất nước ngày càng hùng cường.