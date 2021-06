Chủ tịch Quốc hội phê bình việc chậm chuẩn bị hồ sơ luật

Nhắc nhở tình trạng gửi hồ sơ luật còn chậm, ông Vương Đình Huệ đánh giá việc này có trách nhiệm cơ quan trình của Chính phủ lẫn cơ quan thẩm tra phía Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Nhắc việc gửi hồ sơ trình còn chậm, ông Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tình trạng này có trách nhiệm cơ quan trình của Chính phủ và cơ quan thẩm tra của Quốc hội.

“Cần nêu cao trách nhiệm, nhất là cơ quan thẩm tra. Chúng ta chờ Quốc hội khóa mới để tiếp tục đổi mới hơn, nhưng đổi mới Quốc hội là thường xuyên, kỷ luật công việc phải nghiêm túc, đề cao bản lĩnh, trách nhiệm”, ông Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng một số cơ quan chưa làm tròn trách nhiệm khi “họp đến nơi mà chưa có báo cáo”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội.

Nhấn mạnh sắp tới khối lượng công việc còn lớn hơn, nhiều việc phải chuẩn bị, ông Huệ yêu cầu tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và từng đại biểu Quốc hội trong công tác lập pháp cũng như thực hiện các chức năng của Quốc hội; tránh chậm trễ, thiếu thống nhất trong những phiên họp sau.

Báo cáo tổng kết kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường nhấn mạnh cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp.

“Trong lịch sử 15 lần tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, không kể giai đoạn đất nước có chiến tranh, chưa bao giờ cuộc bầu cử lại diễn ra cam go với nhiều khó khăn, thử thách như lần này. Chúng ta cùng lúc vừa phải tổ chức bầu cử, vừa phải bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống và an toàn cho người dân”, ông Cường nói.

Ông cho biết đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu cử lần này rất cao, đạt 99,6% tổng số.

Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có nghị quyết không xác nhận tư cách của người trúng cử. Do đó, 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết qua phản hồi cho thấy dư luận đồng tình với cách xử lý của Hội đồng Bầu cử quốc gia khi không công nhận tư cách trúng cử của một đại biểu; cương quyết xử lý theo quy định pháp luật, biểu quyết bằng phiếu kín và đã có nghị quyết riêng về việc này.