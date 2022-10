Chủ tịch Quốc hội gặp mặt người làm xuất bản tiêu biểu

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - báo công với Bác - người khai sinh ra nền xuất bản cách mạng Việt Nam. Ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia. Lần đầu tiên, nhà nước dân chủ nhân dân thành lập một cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản gồm cả ba khâu: nhà xuất bản, nhà in và đơn vị phát hành. Từ đó, một thời kỳ mới cho hoạt động xuất bản nước ta được mở ra. Sau này, ngày 10/10/1952 trở thành ngày truyền thống của ngành xuất bản, in và phát sách Việt Nam. Ông Hoàng Vĩnh Bảo báo cáo những kết quả nổi bật của ngành trên chặng đường phát triển.