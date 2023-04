Chủ tịch quận Cẩm Lệ cùng đồng phạm bị cáo buộc nhận hối lộ 3 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng đã xác định Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Hồ Văn Khoa và một số cá nhân khác đã nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng từ Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng.

Ông Hồ Văn Hoa lúc chưa bị khởi tố. Ảnh: UBND quận Cẩm Lệ.

Chiều 6/4, Công an Đà Nẵng đã thực hiện quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và ông Trần Phước Mỹ, Phó Phòng Quản lý đô thị UBND quận Cẩm Lệ.

Hai người này bị cáo buộc Nhận hối lộ, theo Khoản 4, Điều 354 BLHS. Các quyết định tố tụng đã được VKSND Đà Nẵng phê chuẩn.

Theo công an, việc thực hiện các quyết định trên là diễn biến mới nhất khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Theo xác minh ban đầu, Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa và một số cá nhân khác đã nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng từ Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng (có trụ sở tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ). Mục đích của việc nhận hối lộ là để giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu trên địa bàn.

Trước đó, ngày 7/12/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông: Võ Thiên Sinh (44 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ - cựu Phó chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ); Võ Thành Quý (36 tuổi, trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ - cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ); Nguyễn Đặng Nhất Huy (41 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ - cựu Phó giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng).

Các bị can bị khởi tố để điều tra về 2 tội danh Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, liên quan đến công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Cụ thể, gói thầu Thuê dịch vụ duy tu, nạo vét bùn các tuyến mương, cống thoát nước đường dưới 10,5 m trên địa bàn quận Cẩm Lệ do UBND quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư.

Điều hành dự án là Phòng Quản lý Đô thị quận Cẩm Lệ. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Hoàng Dương Danh - Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng với giá trị trúng thầu là hơn 7,841 tỷ đồng . Gói thầu được thực hiện trong 240 ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp này có một số biểu hiện gian dối như kê khống khối lượng đã nạo vét để chiếm đoạt tiền từ ngân sách Nhà nước. Việc làm gian dối này đã bị cơ quan chức năng phát hiện, vào cuộc điều tra.

Liên quan vụ việc này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã họp, xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Hồ Văn Khoa và ông Võ Thiên Sinh.