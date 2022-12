Chủ tịch PSG: 'Messi đang hạnh phúc'

"Với những gì đang thể hiện tại tuyển Argentina, Messi đang rất hạnh phúc. Nếu một cầu thủ không vui, bạn sẽ thấy màn trình diễn của họ không tốt ở đội tuyển quốc gia. Messi đã thể hiện tuyệt vời ở PSG mùa này. Cậu ấy ghi rất nhiều bàn thắng và kiến tạo ở ĐTQG lẫn CLB. Sau World Cup 2022, chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau. Đôi bên đều vui vẻ về chuyện này", Chủ tịch Al-Khelaifi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports hôm 8/12 (giờ Hà Nội).

Trước khi dự World Cup, Messi có phong độ ấn tượng với 12 bàn và 14 kiến tạo sau 19 lần ra sân trên mọi đấu trường cho PSG. Hôm 25/10, đội bóng thủ đô Paris được cho muốn đề nghị Messi bản hợp đồng một năm kèm thêm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Le Parisien cho biết PSG luôn có thiện chí muốn Messi ở lại đội bóng và sẵn sàng trao quyền quyết định tương lai cho cầu thủ này.

Chủ tịch Al-Khelaifi hài lòng với việc sở hữu Messi trong đội hình. Doanh nhân 48 tuổi người Qatar đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tài năng của Messi. Theo Le Parisien, Messi nhận 41 triệu euro mỗi mùa tại Pháp, một phần trong đó được chi trả thông qua hình thức tiền điện tử. Hợp đồng cũng bao gồm phần thưởng cho lòng trung thành.

Messi vừa chơi trận chuyên nghiệp thứ 1.000 trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Australia ở vòng 16 đội World Cup 2022. Đại diện Nam Mỹ sẽ đụng độ Hà Lan ở tứ kết vào rạng sáng 9/12 để giành một suất vào bán kết.

Trong một diễn biến khác, khi được hỏi về việc chiêu mộ tiền đạo Marcus Rashford từ MU, Chủ tịch Al-Khelaifi cho biết: "Đó là một cầu thủ tuyệt vời. Nếu muốn chiêu mộ Rashford theo dạng chuyển nhượng tự do, chúng tôi phải cạnh tranh với rất nhiều CLB. Chúng tôi không muốn che giấu việc dành sự quan tâm cho Rashford trước đây. Nhưng thời điểm đó không phải là lúc thích hợp cho cả hai bên. Còn ở mùa hè này thì tại sao không?".

"Nếu Rashford là cầu thủ tự do, tất nhiên chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Nhưng PSG sẽ không thảo luận với Rashford ngay bây giờ. Hãy để cậu ấy tập trung vào World Cup 2022. Sau đó vào tháng 1/2023, chúng tôi sẽ đàm phán nếu còn hứng thú với Rashford", doanh nhân người Qatar nói. Tương tự Messi, hợp đồng của Rashford với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa 2022/23.

