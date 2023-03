Chủ tịch PSG: 'Chúng tôi đang làm việc để giữ Messi và Mbappe'

“Chúng tôi đang làm việc để giữ chân Mbappe, Messi và Ramos. Ngoài 3 cầu thủ này, chúng tôi phải tập trung vào những cầu thủ trẻ và những tài năng mà chúng tôi có cho tương lai CLB”, ông Nasser Al-Khelaifi phát biểu trên Marca (Tây Ban Nha).

Tương lai của Mbappe và Messi là vấn đề khiến PSG đặc biệt quan tâm. Mbappe ký thỏa thuận linh hoạt vào hè năm ngoái, đảm bảo gắn bó với PSG cho đến hè 2024 kèm tùy chọn gia hạn một năm, tức đến tháng 6/2025.

Trong khi đó, hợp đồng của Messi với đội bóng chủ sân Parc des Princes sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Mbappe và Messi đều là cầu thủ trụ cột và tạo sức hút lớn cho PSG nên ông Nasser Al-Khelaifi muốn níu chân cả hai.

“Chúng tôi thật may mắn khi có những cầu thủ giỏi nhất thế giới, những người muốn thi đấu cho PSG mặc dù họ nhận được nhiều đề nghị từ các CLB khác”, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tuyên bố.

Ông Nasser Al-Khelaifi cũng nói về kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng: “PSG sẽ xem xét trong mùa hè những điều cần làm để cân bằng đội hình. Tôi không lo lắng khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Tôi rất tự hào về những cầu thủ trẻ đang lên của CLB như Warren Zaire -Emery, El Chadaille Bitshiabu và những người khác”.

Chủ tịch PSG khen ngợi Premier League là giải đấu mạnh nhất thế giới và cho rằng những giải đấu khác cần phải cải thiện. Ông Nasser Al-Khelaifi phân tích: “Premier League thật tuyệt vời. Họ khuyến khích đầu tư, chống lại nạn vi phạm bản quyền và phân chia thu nhập rất tốt giữa các đội”.

Nasser Al-Khelaifi lấy dẫn chứng về Norwich, đội bóng xếp bét bảng Premier League mùa trước thu về gần 100 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình, gần gấp đôi so với PSG (60 triệu bảng).

