Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ đăng quang của Vua Charles III

Nhân sự kiện này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp gỡ và trao đổi với Vua Charles III và Thủ tướng Anh Rishi Sunak, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng nhà vua, hoàng hậu cùng hoàng gia và nhân dân Vương quốc Anh, tin tưởng rằng dưới sự trị vì của nhà vua, Vương quốc Anh và Bắc Ireland sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh, mong muốn nhà vua và Hoàng gia Anh tiếp tục tích cực ủng hộ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển sâu sắc và toàn diện hơn trong thời gian tới, đồng thời trân trọng mời nhà vua thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Vua Charles III bày tỏ cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với ông và hoàng gia, ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và triển khai đối ngoại toàn diện, tích cực của Việt Nam thời gian qua, đánh giá cao cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam, nhấn mạnh cá nhân nhà vua rất ủng hộ hợp tác chống biến đổi khí hậu, cho rằng việc Tập đoàn AstraZeneca đầu tư 50 triệu USD nhằm phục hồi rừng và cảnh quan tại Việt Nam là việc làm rất có ý nghĩa.

Nhà vua khẳng định Hoàng gia Anh và cá nhân nhà vua luôn quan tâm, ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh, năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mong rằng trong 50 năm tới hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn nữa.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước Anh - Việt là rất lớn. Anh luôn mong muốn gắn kết với Việt Nam nhiều hơn và cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Anh trong tiến trình đàm phán gia nhập CPTPP.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng thống Philippins Bongbong Marcos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Italy Sergio Mattarella, Toàn quyền Australia David John Hurley, Toàn quyền New Zealand Dame Patricia Patsy Reddy, Tổng thống Thụy Sỹ Alain Berset, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Tổng thống Israel Isaac Herzog, Phó Tổng thống Honduras Renato Florentino, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Tổng thư ký OECD Mathias Cormann.

Trong tiếp xúc với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế bày tỏ đánh giá cao và coi trọng quan hệ tốt đẹp, hiệu quả với Việt Nam, ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trao đổi, nhất trí nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương với các nước, tổ chức quốc tế trong thời gian tới, đóng góp vào hòa bình, cùng phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

