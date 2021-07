Chủ tịch nước: Trân trọng quyết tâm chống dịch của lãnh đạo TP.HCM

"Các lãnh đạo TP.HCM không ra Hà Nội họp Quốc hội mà ở lại thành phố để trực tiếp chỉ đạo chống dịch, chúng ta trân trọng quyết tâm này", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.

Chiều 22/7, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp cho 6 tháng cuối năm.

Được phân công ngồi tổ 20, song Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc “xin phép” lên tham dự họp tổ 2 cùng đoàn đại biểu TP.HCM, nơi ông ứng cử, cũng là địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do dịch diễn biến phức tạp.

Nêu một số kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên một bước; giải quyết tốt việc làm, giúp nâng cao thu nhập người dân.

Cùng với đó, niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước, chế độ được nâng lên, thể hiện qua các sự kiện như Đại hội Đảng, bầu cử dù tổ chức khi dịch diễn biến phức tạp vẫn rất thành công.

Cơ sở vật chất, nhất là các cơ sở nền tảng như kinh tế số, hạ tầng số, hạ tầng giao thông… phát triển mạnh mẽ. Hàng loạt nhà máy chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp được xây dựng giúp khắc phục cơ bản tình trạng “được mùa rớt giá”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ lo lắng về tình hình dịch bệnh ở TP.HCM. Ảnh: Hồng Phong.

Cũng theo Chủ tịch nước, các chỉ tiêu vĩ mô cơ bản ổn định, nợ công giảm đã tạo dư địa quan trọng trong tìm giải pháp đảm bảo cân đối chung.

Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV bàn giao cho Chính phủ mới 600.000 tỷ đồng , dự trữ ngoại hối 100 tỷ USD . Nguồn lực này đảm bảo cơ sở cho phát triển bền vững trong lúc đất nước đang biến động và có nhiều khó khăn.

Song, người đứng đầu Nhà nước chia sẻ nhiều “cái lo”. Đầu tiên là tình hình dịch bệnh trong nước phức tạp, nặng nề. Đặc biệt, dịch bùng phát ở TP.HCM, thành phố lớn nhất về quy mô nền kinh tế, dân số và việc hàng loạt tỉnh, thành phía Nam phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân.

Nhấn mạnh không có gì quý bằng tính mạng, sức khỏe người dân, Chủ tịch nước chia sẻ “thực sự lo” và chúng ta phải tập trung giải quyết.

Ông Nguyễn Xuân Phúc kể trước đó đã viết thư cho lãnh đạo và Bí thư Thành ủy TP.HCM đề cập việc sớm giãn cách xã hội vì khi chưa có vaccine, giãn cách là giải pháp hiệu quả. Ông đánh giá chính quyền TP.HCM cùng Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ, nhất là an sinh xã hội để sớm thoát khỏi dịch bệnh.

“Các lãnh đạo TP.HCM hôm nay không ra Hà Nội họp Quốc hội mà ở lại thành phố để trực tiếp chỉ đạo chống dịch, chúng ta trân trọng quyết tâm này. Các đồng chí ngày đêm lo lắng, chúng tôi cũng lo lắng, lo nhất là tính mạng nhân dân. Làm sao hạn chế tử vong, hạn chế số ca nhiễm, hạn chế các ổ dịch ở TP cũng như các tỉnh, thành khác, đặc biệt nơi có khu công nghiệp, đông công nhân”, Chủ tịch nước bày tỏ.

Cái lo thứ hai được ông Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến là người dân đã hết tích lũy. Đợt dịch lần thứ tư đã bào mòn đời sống người dân, khiến một bộ phận người dân lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn, nhất là người lao động tự do, công nhân…

Ba là lo tình trạng thất nghiệp khi những tập đoàn lớn, doanh nghiệp dừng sản xuất, rồi lo an ninh an toàn quốc gia, an toàn tài chính ngân sách.

Nói về giải pháp, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến chiến lược vaccine. Ông dẫn chứng những nơi đạt bao phủ tiêm chủng 70% dân số đã hạn chế được rất nhiều thiệt hại do dịch bệnh. Vì thế, Đảng, Nhà nước, cơ quan chức năng cần tập trung tìm mọi nguồn để lo vaccine, đồng thời sớm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.

“Điều đáng mừng là vaccine Nanocovax đang ở giai đoạn cuối của quá trình hoàn thiện và hy vọng sớm được công bố để phục vụ nhân dân”, Chủ tịch nước nói.