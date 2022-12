Chủ tịch nước tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Seoul vào lúc 15h15 ngày 4/12, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Hàn Quốc. Ảnh: Việt Linh.

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trang trọng tại sân bay Quân sự Seoul với sự có mặt của Đội danh dự Hàn Quốc với hai hàng tiêu binh chỉnh tề, đại diện cho các lực lượng hải, lục, không quân Quân đội Hàn Quốc đứng thành đội hình xung quanh thảm đỏ ngay tại chân cầu thang máy bay.

Đón Chủ tịch nước và đoàn tại sân bay có: Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju; Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-hyeon; Cục trưởng Cục ASEAN, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-hye. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, cán bộ đại sứ quán và đông đảo bà con, đại diện cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ diễn ra vào ngày mai (5/12) dưới sự chủ trì của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Hai nhà lãnh sẽ hội đàm, thảo luận về việc nâng cấp quan hệ, tạo khuôn khổ mới cho việc nâng tầm quan hệ song phương, đưa ra các định hướng lớn cho quan hệ toàn diện và chiến lược giữa hai nước.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 22/12/1992. Tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên “Đối tác hợp tác Chiến lược” nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak.

Hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương (trực tuyến và trực tiếp) giữa Việt Nam và Hàn Quốc được duy trì. Trong năm 2022, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì điện đàm, trao đổi điện mừng; trao đổi đoàn.

Về an ninh - quốc phòng, hai bên đang duy trì cơ chế “đối thoại chiến lược ngoại giao - an ninh - quốc phòng cấp thứ trưởng”, “đối thoại an ninh Việt - Hàn cấp thứ trưởng” và “đối thoại quốc phòng Việt - Hàn cấp thứ trưởng”.

Cho đến nay, Hàn Quốc đã giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam 4 tàu đã qua sử dụng (3 tàu cho Tư lệnh cảnh sát biển, 1 tàu Quân chủng hải quân).

Về kinh tế, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA (sau Nhật Bản), thứ ba về thương mại (sau Trung Quốc và Mỹ).

Ngoài ra, Việt Nam và Hàn Quốc cũng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như lao động, du lịch, tư pháp, giáo dục, nông nghiệp, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.