Chủ tịch nước: Thay lãnh đạo đơn vị nếu để tội phạm lộng hành

“Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành”, Chủ tịch nước quán triệt tại Hội nghị sơ kết công an 6 tháng.

Phát biểu Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an ngày 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận nhiều kết quả nổi bật ngành công an đã đạt được. Ông cũng đồng thời nêu nhiều định hướng lớn cho lực lượng trong thời gian tới.

Tăng cường thanh tra lĩnh vực, vị trí dễ xảy ra tham nhũng

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm vụ của ngành công an còn phức tạp, khó khăn nên cần quan tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Lực lượng công an phải tiếp tục giữ vai trò đi tiên phong, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm "bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Chủ tịch nước đề nghị thủ trưởng đơn vị đề cao trách nhiệm, nêu gương, tinh thần chủ động, năng động, quyết liệt của người đứng đầu. “Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp xảy ra những hành vi vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới”, Chủ tịch nước quán triệt.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng công an chú trọng kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Ảnh: Bộ Công an.

Đề nghị lực lượng chú trọng kỷ luật, kỷ cương, Chủ tịch nước cho rằng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

“Cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, vi phạm, không để sai phạm nhỏ tích tụ lại thành phần lớn. Đây là những bài học sâu sắc đối với các đồng chí trong thời gian qua", Chủ tịch nước lưu ý.

Lực lượng công an cũng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, đánh giá, dự báo về chính sách, chiến lược của quốc tế và khu vực; các tình huống phức tạp, nhất là ở biên giới, các địa bàn chiến lược; âm mưu hoạt động chống phá các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, phân tích, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước để không bị động, bất ngờ.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Chủ tịch nước nhấn mạnh lực lượng tăng cường các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội theo chỉ tiêu đề ra. Trong đó tập trung tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy...

45.000 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

Ghi nhận các kết quả đạt được, Chủ tịch nước đánh giá lực lượng công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kiềm chế được sự gia tăng của nhiều loại tội phạm.

Cùng với đó, ngành đã cơ bản hoàn thành hai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đến nay, số hồ sơ cấp căn cước công dân được thu nhận đạt 107,8 %, vượt chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị sơ kết của Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: Bộ Công an.

"Bao nhiêu năm chúng ta chưa làm được, thì 6 tháng vừa qua, chúng ta đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Để thực hiện Luật Căn cước công dân, công an các cấp đã làm ngày làm đêm để hoàn thành", Chủ tịch nước ghi nhận.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cùng với các lực lượng y tế, quân đội, lực lượng công an nhân dân tiếp tục thể hiện vai trò tích cực của lực lượng tuyến đầu nòng cốt.

Chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy cũng đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, tạo "tấm lá chắn" bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Hiện đã bố trí 45.000 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 63 địa phương nhằm tăng cường phát huy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

"Phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở là vấn đề đặc biệt quan trọng. Việc bố trí công an chính quy cấp xã là một thành công lớn, sự quyết tâm cao và sự kiên trì của Chính phủ, của Bộ Công an trên phạm vi quốc gia", Chủ tịch nước nói.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, vấn đề ra các biện pháp khắc phục để rút kinh nghiệm.

Trước hết, tình hình tội phạm về trật tự, an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, có lúc có nơi gây bức xúc trong nhân dân.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng có nhiều tiến bộ, nhưng công tác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá trên không gian mạng, đặc biệt là trên mạng xã hội còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, công tác xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ cũng còn nhiều bất cập, còn nhiều cán bộ, chiến sĩ sai phạm kỷ luật.