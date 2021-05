Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bỏ phiếu tại thị trấn Củ Chi

Theo Ủy ban bầu cử TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ứng viên tại đơn vị số 10 gồm huyện Củ Chi và Hóc Môn.

Chiều 18/5, Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ XIII, phiên họp cuối cùng trước ngày toàn quốc bầu cử.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban bầu cử huyện Củ Chi cho biết huyện đã phân công cho lực lượng công an, quân sự thực hiện nhiệm vụ tại từng khu vực bỏ phiếu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện bỏ phiếu tại khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

"Công an và quân đội đã được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo an toàn, an ninh tại điểm Chủ tịch nước bỏ phiếu", đại diện huyện Củ Chi cho hay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi. Ảnh: Quang Huy.

Báo cáo với Ủy ban bầu cử thành phố, đại diện các quận, huyện và TP Thủ Đức cho biết công tác hậu cần, chuẩn bị bầu cử, tiếp xúc giữa ứng viên và cử tri, mạn đàm tiểu sử ứng viên... đã gần như hoàn tất. Các tổ dân phố, khu phố cũng chuẩn bị phương án phân chia cử tri đến bầu theo giờ nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Tăng Hữu Phong, Trưởng tiểu ban Hành chính - Tổng hợp, cho biết dự kiến, trong đợt bầu cử lần này, thành phố có khoảng 1.300 cử tri thực hiện quyền bầu cử tại khu cách ly tập trung trên địa bàn. Ngoài ra, các địa phương cũng chuẩn bị phương án bỏ phiếu cho khoảng 46 cử tri đang cách ly tại nhà.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đề nghị các đơn vị liên quan cùng các địa phương thực hiện tổ chức khai báo y tế cho người dân trước ngày 23/5. Ngoài ra, ông Hoan mong muốn những đơn vị thực hiện tổ chức giãn cách, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tùy vào tình huống thực tế, không cứng nhắc.

"Dịch đang tới nhưng không phải chỗ nào cũng có dịch. Chúng ta áp dụng mọi biện pháp một cách mềm mỏng, không quá máy móc ví dụ như thực hiện giữ khoảng cách tùy theo không gian chật hẹp hay rộng rãi", ông Võ Văn Hoan yêu cầu.

Theo danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV của TP.HCM, 50 ứng viên sẽ được cử tri tại 10 đơn vị bầu chọn ra 30 đại biểu. Trong số các ứng viên đại biểu Quốc hội đợt này, có 13 người do Trung ương giới thiệu và 37 người do thành phố giới thiệu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ứng viên ở đơn vị số 10 gồm huyện Củ Chi, Hóc Môn. Tổ bầu cử còn 4 ứng viên khác gồm bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; ông Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM và ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Trong đợt bầu cử lần này, địa bàn TP.HCM có 5,5 triệu cử tri tại 3.092 tổ bầu cử. Bên cạnh việc bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV, cử tri trên địa bàn sẽ bầu ra 95 đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.