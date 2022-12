Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Hàn Quốc

Nhận lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ sang thăm cấp nhà nước Hàn Quốc trong các ngày 4-6/12.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân trong một chuyến công du. Ảnh: TTXVN.

Thông tin trên do Bộ Ngoại giao công bố ngày 1/12.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 22/12/1992. Tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên “Đối tác hợp tác Chiến lược” nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak.

Hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương (trực tuyến và trực tiếp) giữa Việt Nam và Hàn Quốc được duy trì. Trong năm 2022, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì điện đàm, trao đổi điện mừng; trao đổi đoàn.

Về an ninh - quốc phòng, hai bên đang duy trì cơ chế “đối thoại chiến lược ngoại giao - an ninh - quốc phòng cấp thứ trưởng”, “đối thoại an ninh Việt - Hàn cấp thứ trưởng” và “đối thoại quốc phòng Việt - Hàn cấp thứ trưởng”.

Cho đến nay, Hàn Quốc đã giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam 4 tàu đã qua sử dụng (3 tàu cho Tư lệnh cảnh sát biển, 1 tàu Quân chủng hải quân).

Về kinh tế, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA (sau Nhật Bản), thứ ba về thương mại (sau Trung Quốc và Mỹ).

Ngoài ra, Việt Nam và Hàn Quốc cũng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như lao động, du lịch, tư pháp, giáo dục, nông nghiệp, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.