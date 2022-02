Chủ tịch nước hội kiến chủ tịch Quốc hội Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Singapore, chiều 25/2 tại Nhà Quốc hội Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.

Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-jin nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin cũng bày tỏ vui mừng trước kết quả rất tốt đẹp của các cuộc hội kiến/hội đàm giữa Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Singapore Ha-li-mal Ya-cop và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long; chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội thời gian qua bất chấp các tác động của đại dịch Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Singapore ngày càng gần gũi, tin cậy, thực chất và hiệu quả; bày tỏ vui mừng chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa quốc hội hai nước thời gian qua, trong đó có kết quả thực chất của cuộc hội đàm trực tuyến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin (vào tháng 7/2021).

Chủ tịch nước cũng thông báo về việc Quốc hội khóa XV của Việt Nam đã lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - ASEAN, làm cầu nối để tăng cường giao lưu giữa các đại biểu quốc hội Việt Nam với nghị sĩ các nước ASEAN, trong đó có Singapore, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Hai bên nhất trí thời gian tới sẽ duy trì và tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, các kênh, trong đó có kênh nghị viện; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thế chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đóng góp cho việc tăng cường kết nối kinh tế, cũng như giúp phát triển kinh tế số và xã hội số - những lĩnh vực Singapore có nhiều kinh nghiệm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký lưu bút. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm ban hành chính sách pháp luật để kịp thời hỗ trợ chính phủ hai nước trong việc phòng chống dịch bệnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để giúp phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện “bình thường mới”; xem xét trao đổi tiến tới ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội làm cơ sở để triển khai các hoạt động hợp tác tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn cơ quan lập pháp của Singapore tiếp tục ủng hộ duy trì lập trường chung của ASEAN về gìn giữ hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin.