Chủ tịch Ninh Vân Bay lĩnh lương 0 đồng

Trong khi Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhận lương 0 đồng thì Hoa hậu Ngọc Hân nhận lương hơn 930 triệu đồng.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Vân Bay đạt chuẩn 5 sao tại Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Six Senses.

Theo nội dung tờ trình số 02/2023, HĐQT CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã cổ phiếu: NVT) đang đề xuất kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát là 0 đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra, cổ đông thắc mắc liệu thù lao 0 đồng có ảnh hưởng đến lòng nhiệt huyết của các thành viên HĐQT hay Ban kiểm soát không.

Trả lời, ông Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch HĐQT cho biết tình hình kinh doanh sau đại dịch Covid-19 vẫn khó khăn nên HĐQT đã đề xuất mức thù lao trong năm 2023 là 0 đồng. Trường hợp năm 2023 đạt được các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ đề ra, năm sau HĐQT sẽ đề xuất mức thù lao hợp lý.

Ông Linh cũng khẳng định việc không nhận thù lao không làm ảnh hưởng đến nhiệt huyết, cống hiến của các thành viên đối với công ty. Bởi dưới sự điều hành, quản lý của HĐQT, các kế hoạch kinh doanh của công ty trong các năm vừa qua đều cơ bản được hoàn thành.

Năm 2022, HĐQT và Ban kiểm soát của NVT cũng nhận lương 0 đồng. Tuy nhiên, Ban điều hành vẫn có lương. Trong đó, Phó tổng giám đốc Đặng Thị Ngọc Hân (Hoa Hậu Ngọc Hân) được nhận lương hơn 933 triệu đồng. Mức thu nhập trên bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác mà công ty chi trả cho nhân sự cấp cao.

Với mức chi trả kể trên, bình quân mỗi tháng hoa hậu Ngọc Hân được Ninh Vân Bay trả thu nhập lên tới hơn 100 triệu đồng.

Tổng mức thu nhập kể trên của hoa hậu Ngọc Hân cũng cao thứ 3 tại công ty bất động sản du lịch này, đứng sau cựu Chủ tịch HĐQT Phạm Thành Thái Lĩnh (gần 1,2 tỷ đồng ) và Tổng giám đốc Vũ Hồng Quỳnh (935 triệu đồng).

Trả lời vấn đề lượng khách Nga suy giảm có làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hay không, ông Vũ Hồng Quỳnh - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT - cho biết khách du lịch từ Nga không phải khách hàng chiến lược của khu nghỉ Six Sense Ninh Vân Bay.

Thay vào đó, khu nghỉ dưỡng này nhắm vào các nguồn khách truyền thống từ Anh, Pháp, Mỹ và các nước Châu Âu, gần đây là khách Trung Quốc và Hàn Quốc...

Trong giai đoạn ổn định trước đây, du khách nước ngoài chiếm tỷ trọng cao, nhưng giai đoạn 2021-2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng khách quốc tế sụt giảm mạnh. Nhận thấy tình hình đó, công ty và khu nghỉ đã điều chỉnh chiến lược tập trung vào thị trường nội địa.

Về phía Công ty CP Bất động sản Ninh Vân Bay, đây là đơn vị khai thác và vận hành khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Vân Bay đạt chuẩn 5 sao tại Nha Trang (Khánh Hòa). Trong năm 2022, chủ sở hữu khu resort cao cấp 5 sao Six Senses Ninh Van Bay ghi nhận 337 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 166% so với năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 16 tỷ đồng , tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lại báo báo số âm gần 13 tỷ đồng . Đây là năm thứ 2 liên tiếp công ty mẹ Ninh Vân Bay ghi nhận thua lỗ, năm ngoái công ty này cũng lỗ gần 50 tỷ đồng .

Năm 2023, NVT đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 383,6 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 34,5 tỷ đồng .