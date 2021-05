Chủ tịch Marvel xin lỗi vì tẩy trắng nhân vật gốc Á

Kevin Feige thừa nhận sai lầm vì để người da trắng thể hiện vai pháp sư The Ancient One trong "Doctor Strange".

Ngày 19/5, theo Men's Health, Kevin Feige - chủ tịch Marvel Studios - cảm thấy hối lỗi sau khi tẩy trắng nhân vật pháp sư Thượng cổ Tôn giả The Ancient One.

"Chúng tôi từng nghĩ đấy là việc làm sáng tạo và khôn ngoan. Tuy nhiên, việc bị tẩy chay là lời cảnh tỉnh. Chúng tôi có thể xây dựng nhân vật The Ancient One theo cách hay hơn với diễn viên châu Á", chủ tịch Marvel Studios nói.

Năm 2016, Marvel Studios từng để nữ diễn viên da trắng Tilda Swinton đóng vai pháp sư thượng cổ The Ancient One (trong truyện vốn là nam giới gốc Á). Sau khi công chiếu, Doctor Strange và Marvel Studios nhận nhiều ý kiến phản đối.

Nhân vật The Ancient One của Tilda Swinton bị phản đối vì khác với nguyên tác. Ảnh: Marvel Studios.

Thời điểm đó, đạo diễn Scott Derrickson lên tiếng xin lỗi khán giả thông qua The Daily Beast. Hiện tại, sau khi giới thiệu nhân vật siêu anh hùng châu Á trong Shang Chi and the Legend of the Ten Rings, Kevin Feige chính thức thừa nhận đã sai lầm trong quá khứ.

Trong cuộc phỏng vấn với Men's Health, chủ tịch Marvel Studios khẳng định Shang Chi and the Legend of the Ten Rings giống lời "chuộc tội". Họ đổi mới tư tưởng khi cho ra đời tác phẩm điện ảnh về siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Marvel.

Doctor Strange là bộ phim thứ 14 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Ngoại trừ vấn đề tẩy trắng nhân vật pháp sư The Ancient One, bộ phim mang về doanh thu 677,7 triệu USD , theo Box Office Mojo.

Tác phẩm của MCU nhận được đánh giá cao từ giới phê bình. Doctor Strange cũng từng nhận giải Hiệu ứng hình ảnh của Giải thưởng điện ảnh Hollywood năm 2016.