Chủ tịch Marvel Studios nói về tương lai của Avengers

Kevin Feige sẽ sản xuất thêm các tác phẩm về nhóm siêu anh hùng Avengers vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, khán giả cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Theo Yahoo! Movies, Marvel Studios đang trong giai đoạn quảng bá cho series WandaVision dự kiến phát hành trên Disney+ với hai tập đầu tiên lên sóng từ 15/1.

Trong buổi giao lưu mới nhất trên IGN, Kevin Feige - Chủ tịch Marvel Studios - khi được hỏi về tương lai của biệt đội siêu anh hùng Avengers, ông cho biết: "Chúng tôi sẽ sản xuất nhiều phim về nhóm Avengers hơn, nhưng là vào giai đoạn nào đó. Marvel Studios nhất định sẽ cân nhắc".

Sau khi Chris Evans, Robert Downey Jr. và Scarlett Johansson rời khỏi Vũ trụ Điện ảnh Marvel, tương lai của nhóm Avengers vẫn là dấu chấm hỏi với người hâm mộ. Ảnh: Disney.

Với những chia sẻ của Kevin Feige, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào kỷ nguyên mới đầy thú vị của nhóm siêu anh hùng. Tuy nhiên, không ít khán giả thắc mắc tương lai nhóm Avengers sẽ về đâu khi Chris Evans, Robert Downey Jr. và Scarlett Johansson đã lần lượt ra đi.

"Bất kỳ động thái nào của Avengers cũng sẽ xảy ra từ giai đoạn IV. Năm 2019, chúng tôi đã có Avengers: Endgame, và cái kết ấy giống như bạn đã thấy, số phận của rất nhiều nhân vật đã thay đổi", Feige từng trả lời phỏng vấn hồi 2020.

Giai đoạn IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ khởi đầu với phim riêng về Black Widow. Tiếp theo là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - dự án đầu tiên của Marvel có diễn viên gốc Á đóng chính.

Theo dự kiến, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings được sắp lịch ra rạp từ 9/7. Eternals - phim về nhóm Cường nhân - sẽ phát hành từ 5/11, tức sau đó bốn tháng.

Phim riêng về Black Widow sẽ mở đầu cho giai đoạn IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Disney.

Phần thứ tư về nhân vật Thần Sấm, Thor: Love and Thunder của đạo diễn Taika Waititi, được ấn định phát hành từ 11/2/2022, còn hậu truyện Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ ra rạp từ 25/3/2022 (thay vì 5/11/2021 như lần điều chỉnh đầu tiên).