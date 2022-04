Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân từng nói gì trước khi bị bắt?

Trước khi Bộ Công an có những quyết định tố tụng, lãnh đạo Louis Holdings nhiều lần nói không có chủ trương tác động lên giá cổ phiếu.

Công an khám xét Công ty Chứng khoán Trí Việt Lực lượng chức năng làm việc trong nhiều giờ tại trụ sở Chứng khoán Trí Việt sau khi Bộ Công an khởi tố tổng giám đốc doanh nghiệp này và 3 bị can có hành vi thao túng chứng khoán.

Tối 20/4, ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings) và 3 bị can khác bị Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Theo cáo buộc, từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, bị can Nhân đã thông đồng với Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và những người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch để mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán. Mục đích để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Louis Capital (mã TGG), Công ty Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Ông Đỗ Thành Nhân sinh năm 1981 ở An Giang, là lãnh đạo chủ chốt trong hệ sinh thái Louis Holdings, doanh nghiệp thành lập năm 2012 với tên gọi ban đầu là Sản xuất Xuất nhập khẩu Núi Xanh Long An. Vốn điều lệ khoảng 650 tỷ đồng , công ty này từng là đơn vị xuất khẩu gạo lớn nhất tỉnh An Giang. Sau đó, doanh nghiệp đổi sang nhiều tên gọi khác như Louis Rice hay Louis Agro, trước khi trở thành Louis Holdings và đặt trụ sở tại TP.HCM.

Trên thị trường chứng khoán, nhóm doanh nghiệp có liên quan hệ sinh thái Louis Holdings từng gây xáo động thị trường hồi cuối năm 2021 với đà tăng sốc giảm sâu và từng bị đặt cầu hỏi về việc thao túng giá cổ phiếu. Tuy nhiên lãnh đạo Louis Holdings nhiều lần khẳng định không có chủ trương tác động lên giá cổ phiếu.

Ông Nhân và bị can Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Louis Holding). Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 16/9/2021, Công ty cổ phần Louis Capital gửi công văn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trần tình doanh nghiệp này không thực hiện bất cứ hành vi nào để tác động về giá cổ phiếu hoặc thao túng thị trường chứng khoán. Cùng ngày, khi nêu quan điểm về cáo buộc thao túng giá cổ phiếu, ông Đỗ Thành Nhân nói: "Vàng thật không sợ lửa".

Trước khi bị bắt tạm giam, ông Đỗ Thành Nhân cùng từng gây chú ý khi trong thời gian ngắn, Louis Holdings liên tiếp thâu tóm 3 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Ông Nhân được biết đến là doanh nhân khởi nghiệp từ nền tảng buôn và xuất khẩu lúa gạo. Giai đoạn 2016-2020, Louis Holdings nhanh chóng mở rộng khi liên tục nâng quy mô, đầu tư mới và thâu tóm các nhà máy gạo khác. Sau đó, Louis Holdings bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong giới tài chính, từ việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu đến thâu tóm nhiều công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Điển hình là việc doanh nghiệp có kế hoạch chi 200 tỷ đồng để mua cổ phần Công ty Chứng khoán APG, chi 100 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC, 150 tỷ đồng đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời Suối Tiên. Ngoài ra, Louis Holdings còn thương lượng mua lại hơn 51% cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang từ nhóm Nguyễn Kim Group.

Ngoài những phi vụ thâu tóm trên, các cổ phiếu “nhóm Louis” của ông Đỗ Thành Nhân còn nhiều lần bị Ủy ban Chứng khoán ra quyết định xử phạt hành chính đối với các sai phạm liên quan, như phạt Louis Holdings hơn 161 triệu đồng do giao dịch vượt quá giá trị đăng ký và đình chỉ giao dịch chứng khoán 2 tháng.

Hồi tháng 1/2022, Louis Capital cũng bị xử phạt 232,5 triệu đồng với hàng loạt lỗi như vi phạm công bố thông tin về các tài liệu giải trình, ngày chốt danh sách cổ đông, báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn một số cá nhân.

Theo thông tin mới nhất từ Công ty cổ phần Louis Holdings, kể từ ngày 19/4, ông Đỗ Thành Nhân đã từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT tập đoàn. Người kế nhiệm là ông Vũ Ngọc Long. Cũng từ ngày 19/4, ông Nhân từ nhiệm chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.