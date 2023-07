Chủ tịch LĐBĐ Haiti bị cấm xuất hiện tại World Cup 2023

Vào năm 2020, Ủy ban Đạo đức FIFA kết luận Yves Jean-Bart phạm tội quấy rối và lạm dụng tình dục các cầu thủ nữ, bao gồm cả trẻ vị thành niên ở Haiti. Các bằng chứng cho thấy trong suốt 5 năm, ông đã quấy rối nhiều cầu thủ 17 tuổi, thậm chí cưỡng bức họ ngay tại trung tâm đào tạo quốc gia. FIFA lập tức ra lệnh cấm vị quan chức này hoạt động bóng đá suốt đời.

Jean-Bart phủ nhận các cáo buộc và vào tháng 2/2023, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã hủy bỏ lệnh cấm của FIFA với lý do “có sự mâu thuẫn và không chính xác trong lời khai của các nạn nhân và nhân chứng do FIFA trình bày”.

Phán quyết của tòa án cũng khẳng định rằng những bằng chứng từ Hiệp hội Cầu thủ Thế giới (FIFPro) là “không đủ sức nặng”.

Sau đó một tháng, luật sư khẳng định rằng Jean-Bart không còn bị cấm vận nữa và ông có quyền tiếp tục giữ chức chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Haiti.

Dù vậy, người đàn ông này vẫn bị chỉ trích vì thiếu sát sao với bóng đá nước nhà, đặc biệt là các cầu thủ nữ. Dù đã giành vé đến World Cup nữ 2023 (thắng 2-1 trước Chile vào tháng 2 trong trận play-off) nhưng kể từ đó đến nay, tuyển nữ Haiti vẫn không được cải thiện chế độ tập luyện. Thậm chí, trang phục thi đấu của họ là nhờ người hâm mộ quyên góp.

Trong động thái mới nhất, hôm 6/7 vừa qua tòa án Tối cao Thụy Sĩ đã bác bỏ đơn kháng cáo của FIFA đối với phán quyết của CAS, có nghĩa FIFA không thể cấm nhân vật này hoạt động bóng đá. Họ chỉ còn cách ngăn ông xuất hiện tại World Cup nữ 2023. Người phát ngôn của Jean-Bart cũng vừa xác nhận vị quan chức này sẽ không được xuất hiện tại World Cup sắp tới tại Australia và New Zealand.

