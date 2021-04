Chủ tịch huyện lên tiếng sau vụ thu 100.000 đồng làm căn cước gắn chip

Chủ tịch huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) chỉ đạo công an huyện và các đơn vị liên quan vào cuộc rà soát việc thu phí làm căn cước tại các địa phương sau vụ việc ở xã Tiên Minh.

Ngày 8/4, ông Lương Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), ký văn bản báo cáo về việc làm rõ bài viết Người Hải Phòng nộp 100.000 đồng để làm căn cước gắp chip do Zing phản ánh.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ bài viết trên, UBND huyện Tiên Lãng đã có văn bản yêu cầu Công an huyện, UBND xã Tiên Minh kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân sai phạm nếu có.

Kết quả ban đầu xác định sự việc xảy ra vào ngày 4/4, anh B.V.L. (thôn Xa Vỹ, xã Tiên Minh) cùng bố là ông B.K.H. và mẹ V.T.T. lên trụ sở UBND xã Tiên Minh để làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Sau khi làm xong, bà V.T.T. đã nộp cho một cán bộ Công an xã Tiên Minh số tiền 200.000 đồng và đề nghị cấp biên lai nhưng không được đáp ứng.

UBND xã Tiên Minh, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Nguyễn Dương.

Nhận thông tin, Công an huyện Tiên Lãng đã phối hợp với UBND xã Tiên Minh kiểm tra, rà soát và xác định có công an xã bán chuyên trách đã thu tiền sai quy định của hơn 10 người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân với số tiền 100.000 đồng/người. Đến nay, Công an xã Tiên Minh đã chủ động hoàn trả tiền và xin lối người dân.

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tiên Minh tạm thời đình chỉ đối với công an xã bán chuyên trách trực tiếp thu tiền sai quy định của công dân để xác minh, kiểm tra, làm rõ.

"Huyện cũng yêu cầu công an huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn kiểm tra, rà soát việc thu phí làm căn cước công dân tại các địa phương, hoàn trả công dân tiền thu làm thủ tục căn cước công dân sai quy định (nếu có); kịp thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm theo quy định (nếu có)", văn bản của UBND huyện Tiên Lãng nêu rõ.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Tiên Minh Vũ Văn Hướng ký quyết định đình chỉ 15 ngày đối với hai công an viên tên Bùi Văn Thoại và Vũ Văn Bảo để làm rõ việc người dân khiếu nại thu tiền làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sai quy định.

Một ngày trước, Zing có bài viết Người Hải Phòng nộp 100.000 đồng để làm căn cước gắn chip. Bài phản ánh việc người dân ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, phải đóng lệ phí 100.000 đồng khi đổi giấy tờ tùy thân cũ sang thẻ căn cước gắn chip.

Tối 7/4, Công an TP Hải Phòng phản hồi về vụ việc. Theo đó, sau khi nhận được thông tin, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng và Công an huyện Tiên Lãng vào cuộc xác minh.

Công an Hải Phòng khẳng định có việc người dân ở Tiên Lãng phải đóng 100.000 đồng lệ phí làm CCCD gắn chip và sẽ xử lý các trường hợp sai phạm.