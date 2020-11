Chủ tịch hội nghề cá chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ

Nhiều ngư dân tin tưởng đưa tiền cho Chinh để hoàn thiện các thủ tục vay vốn ưu đãi đóng tàu mới và bị ông ta chiếm đoạn hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Chinh (51 tuổi, Chủ tịch Chi hội nghề cá biển thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Phan Văn Chinh tại cơ quan công an. Ảnh: Đình Hồng.

Từ năm 2016-2018, lợi dụng chức vụ là Chủ tịch chi hội nghề cá biển thị trấn Thuận An, ông Chinh đưa ra thông tin có khả năng giúp các ngư dân xin được vốn vay ưu đãi đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Tin lời Chinh, nhiều ngư dân đã tin tưởng đưa tiền cho ông này để thực hiện các thủ tục vay vốn. Tuy nhiên, người dân chờ mãi không thấy Chinh giải quyết được thì mới biết bị lừa.