Chủ tịch hãng Sony phản hồi tin dừng hợp tác với Will Smith

Ông Tom Rothman, Chủ tịch Sony Pictures, đã lên tiếng về tin hãng tạm dừng dự án “Bad Boys 4” với Will Smith sau ồn ào ở Oscar 2022.

Cinema Blend đưa tin trong bài phỏng vấn mới thực hiện với Deadline, Chủ tịch Sony Pictures Tom Rothman đã phản hồi về tin hãng tạm dừng dự án phim Bad Boys 4 có Will Smith trong vai chính sau vụ bê bối tát Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022. Ông Tom Rothman phủ nhận thông tin này,

“Điều đó không chính xác. Bộ phim đang trong giai đoạn phát triển và giờ vẫn thế. Quá trình sản xuất không hề bị dừng bởi nó còn chưa bắt đầu. Đã có những điều rất đáng tiếc xảy ra và tôi không nghĩ rằng mình ở vị trí thích hợp để đưa ra bình luận về nó ngoài việc nói tôi quen biết Will Smith rất lâu rồi, đó là một người tử tế”, vị chủ tịch chia sẻ.

Ông tiếp tục: “Những gì đã xảy ra là ví dụ của điều người ta hay nói - người tốt bị đặt vào tình huống tồi tệ, ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Tôi tin lời xin lỗi và sự ăn năn của Will là chân thành. Tôi cũng tin vào sự tha thứ và chuộc tội”.

Bad Boys là một trong các thương hiệu điện ảnh làm nên sự nghiệp lẫy lừng của Will Smith trong vai trò ngôi sao dòng phim hành động, hài. Ảnh: Sony.

Chia sẻ của ông Rothman đến không lâu sau khi Cinema Blend phỏng vấn nhà sản xuất Jerry Bruckheimer về số phận của Bad Boys 4. Bruckheimer chỉ nói: “Đó là quyết định thuộc trách nhiệm của các lãnh đạo cấp cao”.

Hồi 4/4, không lâu sau lễ trao giải Oscar lần thứ 94, The Hollywood Reporter đưa tin việc sản xuất Bad Boys 4 cùng nhiều dự án điện ảnh khác có sự góp mặt của Will Smith đã bị tạm dừng do bê bối đời tư của anh. Một nguồn tin cho hay tài tử đã nhận được 40 trang kịch bản phim Bad Boys 4 ngay trước thềm lễ trao giải.