Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ người nước ngoài tố bị quấy rối

Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đã giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo, điều tra, xử lý nghiêm vụ việc người nước ngoài tố bị sàm sỡ ở khu vực hồ Tây.

Trao đổi với Zing chiều 4/3, Phó chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn xác nhận Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có văn bản chỉ đạo Giám đốc Công an Hà Nội về vụ nhiều người nước ngoài trình báo việc bị quấy rối ở khu vực quanh hồ Tây.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chỉ đạo Công an Hà Nội khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi này.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội), cho biết UBND quận đã giao Công an quận Tây Hồ vào cuộc làm rõ các vụ người nước ngoài trên địa bàn tố bị quấy rối khi đi bộ quanh hồ Tây.

Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo, khẩn trương làm rõ việc người nước ngoài bị sàm sỡ. Ảnh: Việt Hùng.

Còn Trưởng công an quận Tây Hồ Mai Trọng Thắng thì cho biết thực trạng người nước ngoài bị quấy rối ở khu vực hồ Tây từng được ghi nhận. "Việc điều tra, tìm thủ phạm gặp nhiều khó khăn do trong nhiều trường hợp người nước ngoài bị quấy rối nhưng không đến trình báo ngay cho công an", ông Thắng nói với Zing.

Vì vậy, ông cũng đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp tương tự cần đến trình báo ngay và tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để tìm được thủ phạm.

Công an quận Tây Hồ đã cử cán bộ đưa một số phụ nữ nước ngoài đi xác định địa điểm, thời điểm bị sàm sỡ. Đến nay, đơn vị nhận được trình báo của 4 phụ nữ. Cảnh sát đang điều tra, khoanh vùng người nghi vấn.

Như vậy sau khi Zing phản ánh các vụ việc này, lãnh đạo chính quyền Hà Nội, quận Tây Hồ cùng công an các cấp đã vào cuộc, chỉ đạo làm rõ những trình báo về việc bị xâm hại của người nước ngoài tại khu vực này.

Tối 26/2, Công an quận Tây Hồ đã triệu tập một thanh niên tên D. (ở quận Ba Đình, Hà Nội) tới trụ sở để làm việc. Đơn vị cũng đang xác minh thêm khoảng 25 người cùng 30 xe máy liên quan tới sự việc.

Trong hai tuần qua, một số đại sứ quán đã ra cảnh báo với công dân của mình về tình trạng quấy rối tình dục tại một số khu vực trong đó có hồ Tây. Một nhóm Facebook riêng được lập ra để người nước ngoài tại khu vực Quảng An “báo động” nhau về các vụ việc, hình ảnh nghi phạm sàm sỡ.