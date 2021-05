Chủ tịch Hà Nội: Chuẩn bị kịch bản chi tiết cho ngày bầu cử

Ông Chu Ngọc Anh giao các đơn vị lên kịch bản chi tiết cho ngày bầu cử, nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nằm trong khu vực cách ly y tế vì Covid-19.

Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành công điện về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Người đứng đầu chính quyền TP đưa ra một loạt các yêu cầu với các sở, ngành, địa phương về việc đảm bảo an toàn, thuận lợi cho hoạt động bầu cử, nhất là trong diễn biến dịch bệnh hiện nay.

Ông Chu Ngọc Anh giao Sở Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh Covid 19, có phương án ứng phó các tình huống trong thời gian diễn ra bầu cử. Sở tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử trong khu vực cách ly, phong tỏa.

Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Ban Chỉ huy quân sự, Công an cấp huyện duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến đấu và phối hợp hỗ trợ các đơn vị phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thanh tra TP, Ban tiếp công dân TP tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tránh phát sinh điểm nóng.

Hà Nội lên kế hoạch chi tiết cho việc bầu cử trong khu vực phong tỏa vì dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Quốc Nam.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, nắm chắc các diễn biến mới phát sinh, nhất là an ninh trật tự và dịch bệnh, dự báo tình hình và chuẩn bị các phương án để xử lý theo đúng quy định.

"Có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho ngày bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế do dịch bệnh phát sinh", Chủ tịch Hà Nội nêu rõ.

Theo bản tin sáng 20/5 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc mới tại Lạng Sơn (1), Ninh Bình (2), Thanh Hoá (1), Bắc Ninh (8), Hải Dương (5), Bắc Giang (13).

Từ ngày 29/4 đến sáng 20/5, Hà Nội ghi nhận 96 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng với 8 chùm ca bệnh. Cụ thể, chùm Đà Nẵng (38 ca), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (17 ca), Bắc Ninh (16 ca), Bệnh viện K Tân Triều (9 ca), Hưng Yên (6 ca), chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29/4 (5 ca), Hà Nam (3 ca) và Vĩnh Phúc (2 ca).