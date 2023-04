Chủ tịch CONMEBOL: 'World Cup 2030 nên tổ chức ở Nam Mỹ'

"Với khẩu hiệu "Juntos" (cùng nhau) và lời hứa về một "Cúp Thế kỷ", Chủ tịch Alejandro Dominguez nhắc nhở Liên đoàn Bóng đá Thế giới rằng kỳ World Cup 2030 nên diễn ra ở nơi mà giải đấu được khai sinh (World Cup bóng đá lần đầu được tổ chức tại Uruguay năm 1930 - PV).

"Chúng ta đừng mắc phải sai lầm mà Thế vận hội Olympic đã mắc phải khi không trao địa điểm tổ chức cho Athens năm 1996. Chúng ta phải tổ chức kỳ World Cup thế kỷ tại Nam Mỹ, để tôn vinh lịch sử", ESPN dẫn lời ông Dominguez.

"Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, tôi muốn kêu gọi ngài và các cộng sự hãy để sự kiện kỷ niệm 100 năm lịch sử World Cup được diễn ra ở Nam Mỹ. Đó không còn là World Cup 2030, mà là Cúp Thế kỷ", ông Dominguez nói thêm.

Vào tháng 9/2024, FIFA sẽ tiến hành chọn ra nước chủ nhà đăng cai World Cup 2030. Cuộc chạy đua giành quyền tổ chức bắt đầu trở nên nóng dần. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay nộp đơn lên FIFA với mong muốn World Cup 2030 được tổ chức tại khu vực Nam Mỹ.

World Cup 2030 đánh dấu cột mốc đúng 100 năm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức lần đầu tiên tại Montevideo (Uruguay). Uruguay là nhà vô địch thế giới đầu tiên vào năm 1930. Đội tuyển này đánh bại Argentina 4-2 trong trận chung kết, ở kỳ World Cup có 13 đội tranh tài.

Đầu tháng này, Liên đoàn Bóng đá Morocco thông báo rằng họ sẽ cùng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tham gia cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030.

Mundo Deportivo tiết lộ Saudi Arabia cũng gửi lên FIFA "siêu kế hoạch" để tổ chức kỳ World Cup 2030 xuyên lục địa với 3 nước đồng chủ nhà gồm Saudi Arabia (châu Á), Ai Cập (châu Phi) và Hy Lạp (châu Âu).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019