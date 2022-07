Chủ tịch CLB Hải Phòng: ‘Tôi xin lỗi’

Chủ tịch Văn Trần Hoàn xin lỗi ban tổ chức V.League và người hâm mộ vì để xảy ra sự cố CĐV nhổ nước bọt vào mặt trọng tài sau trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định tối 19/7.

“Là người đứng đầu CLB Hải Phòng, với tinh thần cầu thị và tiếp thu, tôi xin lỗi tổ trọng tài và ban tổ chức giải khi đã để xảy ra sự cố vừa rồi. Tôi sẽ nhận mọi trách nhiệm nếu có hình phạt đưa ra cho CLB”, Chủ tịch Văn Trần Hoàn của CLB Hải Phòng chia sẻ với Zing.

Ông Hoàn thừa nhận việc để cổ động viên Trần Tiến Dũng xuống sân và nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà sau trận đấu với Bình Định hôm 19/7 là thiếu sót của ban tổ chức trận đấu về công tác an ninh trên sân Lạch Tray.

Ở trận này, CLB Hải Phòng thắng Bình Định 3-1. Tuy nhiên, trọng tài Ngọc Hà có tình huống gây tranh cãi khi không cho Hải Phòng hưởng phạt đền. Do bức xúc với quyết định này, ông Dũng tiến đến bóp cổ và nhổ nước bọt thẳng mặt trọng tài.

Cổ động viên Trần Tiến Dũng (áo đỏ) có hành động không đẹp với trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Những đoạn video quay được cho thấy Chủ tịch Trần Hoàn đứng gần đó nhưng không có phản ứng. Ông Hoàn giải thích việc không thể ngăn cản sự cố là do ông Dũng hành động quá nhanh.

“Tôi đã đứng ở gần đó nhưng bất ngờ quá nên không kịp trở tay. Nào bảo ông Dũng động chân động tay với trọng tài thì tôi còn can thiệp kịp, đằng này ông ấy lại đi nhổ nước bọt. Đó là hành động rất xấu, vừa mất vệ sinh, vừa nguy hiểm trong bối cảnh dịch bệnh. Cổ động viên Hải Phòng nhiệt huyết, máu lửa đấy nhưng đây thực sự là con sâu làm rầu nồi canh”, ông Hoàn nói.

Chủ tịch CLB Hải Phòng cam kết sẽ tăng cường an ninh, an toàn trên sân Lạch Tray để không xảy ra thêm sự cố tương tự trong các trận sân nhà sắp tới của đội. Trong vụ việc này, ông Dũng di chuyển trên sân mà không đeo thẻ, không mặc áo bib. Theo quy định, ông được coi là người không có nhiệm vụ và lẽ ra phải bị lực lượng an ninh ngăn cản đi vào sân. Ông Hoàn hứa ban tổ chức sân Lạch Tray sẽ ngay lập tức cải thiện tình trạng này, có phương án để bảo vệ kỹ hơn khu vực của trọng tài.

Còn về trường hợp của ông Trần Tiến Dũng, ban lãnh đạo CLB Hải Phòng cũng chưa có phương án chính thức vì trong điều lệ giải, chưa có quy định cụ thể án phạt dành cho các CĐV gây rối.

Theo Giám đốc Điều hành CLB Hải Phòng, Lê Hồng Thái, ông Dũng từng là thành viên đội bóng nhưng đã được cho thôi việc từ lâu, giờ không còn là người của đội. Sau sự cố vừa qua, CLB cũng không thể phạt ông Dũng với tư cách cán bộ.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã báo cáo sự việc lên ban tổ chức giải và Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông Hà bất ngờ và bức xúc khi bị tấn công dù đã làm tốt nhiệm vụ cầm còi ở sân Lạch Tray.

Về phần ông Trần Tiến Dũng, CĐV này chia sẻ: "Tôi đã gọi điện xin lỗi trọng tài Hà, chúng tôi biết nhau cũng lâu rồi. Dù sao, tôi thấy không cần nâng quan điểm quá. Sự việc nó cũng bình thường thôi. Trên thế giới, người ta cũng phản ứng trọng tài".