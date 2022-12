Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt bị cáo buộc giấu tội, chưa thành khẩn

Cơ quan điều tra đánh giá bị can Phạm Thanh Tùng chưa thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi, cần xử lý nghiêm khắc.

Ban hành kết luận điều tra bổ sung hôm 14/12 về vụ "thổi giá" 2 mã cổ phiếu BII và TGG liên quan ông Đỗ Thành Nhân, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 8 bị can cùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Trong số này, 4 người là lãnh đạo và nhân viên Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã TVB). Họ gồm: Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng, Tổng giám đốc Đỗ Đức Nam, Phó tổng giám đốc Lê Thị Thu Hương và nhân viên Lê Thị Thùy Liên.

Thu lời bất chính hơn 150 tỷ đồng

Theo điều tra, giai đoạn 2020-2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Sau đó, ông Nhân thông qua tư vấn của Đỗ Đức Nam, tiếp tục mua cổ phiếu TGG. Mục đích để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, đẩy giá 2 mã cổ phiếu này lên cao rồi thu lời bất chính.

Ông Nhân thống nhất với Nam mở, sử dụng nhiều tài khoản đứng tên bạn bè, cổ đông, người thân của ông Nhân tại TVB. Sau đó, bị can này tiếp tục mua bán, thâu tóm 6 công ty khác, tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.

Từ trái qua là các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam và Phạm Thanh Tùng.

Theo thỏa thuận, 2 bị can thống nhất về việc khớp lệnh giao dịch, số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh cổ phiếu, nguồn tiền, dòng tiền luân chuyển vào các tài khoản chứng khoán. Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên tại TVB thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa... đối với 2 mã BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân; đồng thời xử lý nguồn tiền vay để giao dịch, mua bán các mã này.

Cáo buộc nêu sau khi thống nhất với ông Nhân, Nam chỉ đạo Lê Thị Thu Hương ký hợp đồng mở tài khoản chứng khoán và làm thủ tục cho các cá nhân trong nhóm ông Nhân ký hợp tác đầu tư vay tiền từ Công ty Quản lý tài sản Trí Việt (do bị can Tùng làm Chủ tịch HĐQT). Từ đó, các cá nhân này chuyển thông tin tài khoản, mật khẩu cho ông Nhân và Nam thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu.

Cơ quan điều tra xác định quá trình thực hiện kế hoạch trên, ông Nam đã chỉ đạo Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Thùy Liên liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với 2 mã TGG và BII. Ông Nam còn chỉ đạo Hà Thị Phi Yến đặt lệnh mua bán thỏa thuận cổ phiếu TGG và BII cho nhóm ông Nhân.

Khi phát sinh giao dịch khớp lệnh hàng ngày, ông Nam thông báo và chốt với ông Nhân danh sách, số lượng tiền vào từng tài khoản. Từ đó, ông Nhân chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Louis Holdings) nhận tiền rồi chuyển vào các tài khoản trong nhóm ở các ngân hàng khác nhau.

Kết luận cho rằng nguồn tiền để nhóm bị can Đỗ Thành Nhân thực hiện các phi vụ trên, chủ yếu là nguồn cho vay của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt do Đỗ Đức Nam và Hội đồng thẩm định của đơn vị này phê duyệt, giải ngân. Nguồn tiền sau đó quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản ngân hàng của những cá nhân trong nhóm ông Nhân.

Với những hành vi thao túng trên, ông Nhân mua 10 triệu cổ phiếu BII với khoảng giá 5.700-6.500 đồng/cổ phiếu. Sau đó, mã BII lên giá 33.800 đồng/cổ phiếu. Còn với mã TGG, các bị can mua 10 triệu cổ phiếu với khoảng giá 4.000-5.000 đồng/cổ phiếu. Cuối cùng, giá cổ phiếu này nhiều lần tăng trần, có lúc lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu. Sau khi bán cổ phiếu, ông Nhân thu lời bất chính hơn 154 tỷ đồng .

CQĐT đề nghị xử lý nghiêm khắc bị can Tùng

Quá trình điều tra, bị can Nam thừa nhận bàn bạc, thỏa thuận với ông Nhân về phương án, cách thức giao dịch, mua bán đẩy giá 2 cổ phiếu. Ông Nam cũng là người lo nguồn tiền cho ông Nhân vay tại Công ty Quản lý tài sản Trí Việt. Bị can Nam còn khai đã báo cáo bị can Tùng về việc cho vay đối với nhóm Đỗ Thành Nhân để thao túng 2 mã BII và TGG.

Theo bị can Nam, ông Tùng đồng ý cho anh ta thực hiện khớp lệnh trước đối với nhóm khách hàng VIP của ông Nhân, sau đó mới ký phiếu lệnh hoàn tất hồ sơ để lưu tại Trí Việt. Tháng 9/2021, ông Nam báo cáo với ông Tùng về việc dư nợ cho vay đối với Louis Capital và đã kiểm soát được rủi ro. Đến tháng 12 năm đó, khi có thông tin cơ quan chức năng kiểm tra Công ty Chứng khoán Trí Việt, ông Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng trong công ty tại Hà Nội và chi nhánh ở TP.HCM.

Cảnh sát đến Công ty chứng khoán Trí Việt tối 20/4. Ảnh: N.T.

Đối với ông Phạm Thanh Tùng, kết luận điều tra nêu bị can này xác nhận năm 2021, Công ty Quản lý tài sản Trí Việt giải ngân cho nhóm ông Nhân vay hơn 1.200 tỷ đồng , trong đó số tiền để mua bán 2 mã BII, TGG và một số mã khác là gần 750 tỷ đồng . Qua đó, phía Quản lý tài sản Trí Việt thu phí giao dịch 1,3 tỷ đồng .

Khi đối chất với Đỗ Đức Nam, ông Tùng khai biết Chứng khoán Trí Việt và Công ty Quản lý tài sản Trí Việt đã cho vay đối với 2 mã BII, TGG vào cuối các năm 2020, 2021. Tháng 9/2021, bị can Tùng thấy tài khoản của Louis Capital trong top 10 tài khoản dư nợ hợp tác đầu tư lớn nhất, Nam đã báo cáo và Tùng chỉ đạo giảm dư nợ các tài khoản top 10 để đa dạng hóa cho vay nhiều khách hàng.

Ngoài ra, ông Tùng khai không được Nam báo cáo thông tin nào liên quan đến nhóm Đỗ Thành Nhân và không biết nhóm này thực hiện hành vi thao túng chứng khoán đối với 2 mã BII và TGG. Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 nên HĐQT Trí Việt không thực hiện việc giám sát, chỉ đạo hàng ngày theo các quy định nêu trên. Đến cuối năm đó, họ mới họp HĐQT với tổng giám đốc nhưng không phát hiện có vi phạm gì, không phát hiện kịp thời hành vi thao túng các mã BII và TGG.

"Bị can Tùng chưa thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội, cần xử lý nghiêm khắc trong quá trình truy tố, xét xử, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung", kết luận điều tra nêu.