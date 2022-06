'Chú thuật hồi chiến' thống trị bảng xếp hạng doanh thu manga

Không chỉ hot tại Việt Nam, "Chú thuật hồi chiến" còn là các tác phẩm được hâm mộ hàng đầu hiện tại. Doanh thu của bộ truyện đang thống trị thị trường manga Nhật.

Theo báo cáo từ bảng xếp hạng (BXH) Oricon (đơn vị chuyên nghiên cứu và công bố các bảng xếp hạng về giải trí Nhật Bản), doanh số bán hàng nửa đầu năm 2022 tại Nhật Bản đã có sự bứt phá rõ rệt. Hai cái tên nổi bật nhất trong top 10 chính là Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) của Gege Akutami và Tokyo Revengers của Ken Wakui.

Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, Chú thuật hồi chiến đã cán đích ở vị trí đầu tiên với gần 9,4 triệu bản được bán ra, nhiều hơn 30% so với vị trí á quân.

Doanh thu của các tập Chú thuật hồi chiến. Ảnh: Enzat.

Đây là thành tích hoàn toàn xứng đáng khi bộ manga mang màu sắc siêu nhiên này đã liên tục tạo doanh thu ấn tượng cho các tập 14-19 và thu được lượng lớn độc giả trung thành. Cộng hưởng vào thành công đó, bộ anime chuyển thể của Chú thuật hồi chiến cũng được người hâm mộ nhiệt tình đón nhận.

Đứng ở vị trí thứ hai là tác phẩm Tokyo Revengers của Ken Wakui với hơn 7,2 triệu bản được bán ra. Con số này dù không cao vọt như của Chú thuật hồi chiến nhưng cũng vượt xa vị trí thứ ba tới hơn 48%. Đáng nói, theo nghiên cứu, Tokyo Revengers có tỷ lệ giữ chân độc giả còn tốt hơn cả vị trí quán quân.

Bộ truyện tranh thiên về hành động, đậm chất nhân văn. Chính sự kết hợp đó đã tạo ra thành công lớn của Tokyo Revengers, giúp nó bỏ xa bộ manga hành động, hài hước Spy x Family của Tatsuya Endo (gần 4,9 triệu bản đã được bán ra).

Nhân vật trong Chú thuật hồi chiến (trái) và nhân vật trong Tokyo Revengers. Ảnh: La Republica.

Bên cạnh đó, một trong những điều đáng nói nhất về BXH Oricon nửa đầu năm 2022 chắc là vị trí của One Piece. Trong làng truyện tranh thế giới, One Piece của Eiichiro Oda đã, đang và sẽ là một tượng đài, đặc biệt là về mặt doanh thu với hơn 500 triệu bản trên toàn cầu.

Tuy nhiên, với sự nổi lên của những tân binh xuất sắc như Chú thuật hồi chiến, Tokyo Revengers hay Thanh gươm diệt quỷ - hiện tượng của giai đoạn 2018-2020, One Piece, dường như có phần “giảm tốc” hơn so với trước với chỉ 4,2 triệu bản được bán ra.

Nhưng cần làm rõ, One Piece chỉ đang “giảm tốc” một ít so với chính bản thân, còn tác phẩm này vẫn là một tượng đài về doanh số. Bộ manga đình đám này gần như liên tục nằm trong top 5 các bộ truyện có doanh thu cao suốt từ năm 2015 cho tới nay. Trong tương lai, One Piece vẫn sẽ là một đối thủ đáng gờm cho bất kỳ bộ manga nào muốn đột phá.